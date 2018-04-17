В эти минуты парламент Армении должен начать рассмотрение вопроса об избрании нового премьер-министра

Планы бывшего президента Сержа Саргсяна занять эту должность вызвали массовые протесты, которые продолжаются уже несколько дней. Сейчас представители оппозиции заблокировали ряд улиц и перекрёстков в центре Еревана, а также территорию возле парламента.

О ситуации в городе рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» очевидец, местный житель Эдгар Барсегян.

«Происходит шествие митингующих по Еревану с одновременным временным перекрытием дорог. Площадь Франции и несколько прилегающих улиц остаются перекрытыми. По заявлению оппозиции, цель – не допустить депутатов для голосования в Национальное собрание, но прямо сейчас передают, что и оппозиционные депутаты заходят, и провластные», — рассказал он.

По его оценке, собравшихся на акции протеста примерно 30 тыс человек.

При этом, по словам Э.Барсегяна, несмотря на задержания, в городе царит достаточно «мирная» атмосфера.

«Полиция в основном действует мягко, задержаний немного и, по большей части, только чересчур активных», — отметил он.

В ходе стычек сторонников оппозиции с полицией задержаны около 30 человек.