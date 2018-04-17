В эти минуты парламент Армении должен начать рассмотрение вопроса об избрании нового премьер-министра
Планы бывшего президента Сержа Саргсяна занять эту должность вызвали массовые протесты, которые продолжаются уже несколько дней. Сейчас представители оппозиции заблокировали ряд улиц и перекрёстков в центре Еревана, а также территорию возле парламента.
О ситуации в городе рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» очевидец, местный житель Эдгар Барсегян.
«Происходит шествие митингующих по Еревану с одновременным временным перекрытием дорог. Площадь Франции и несколько прилегающих улиц остаются перекрытыми. По заявлению оппозиции, цель – не допустить депутатов для голосования в Национальное собрание, но прямо сейчас передают, что и оппозиционные депутаты заходят, и провластные», — рассказал он.
По его оценке, собравшихся на акции протеста примерно 30 тыс человек.
При этом, по словам Э.Барсегяна, несмотря на задержания, в городе царит достаточно «мирная» атмосфера.
«Полиция в основном действует мягко, задержаний немного и, по большей части, только чересчур активных», — отметил он.
В ходе стычек сторонников оппозиции с полицией задержаны около 30 человек.
Комментарии11
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mikhail_spb_ 17 апреля 2018 | 11:03
А у нас народонаселение покорно стерпит любое решение любимого руководства.
patrik05 17 апреля 2018 | 11:09
Планы бывшего президента Сержа Саргсяна занять эту должность вызвали массовые протесты, которые продолжаются уже несколько дней...
Если выдвижение Сержа Саргсяна не противоречит армянскому законодательству, то чего зря бузить, а если нарушает - идите в суд.
taglit 17 апреля 2018 | 11:12
mikhail_spb_: Россия привыкла к путинизму, а для других стран это смертельная болезнь!
nata_roo 17 апреля 2018 | 11:15
Интересно, хомячки вообще задумываются, почему про армянские протесты Эхо сообщает скромненько, в правой колонке, а не в шапке? Да потому, что в отличие от армян, отечественные хомячки 5 мая должны будут вообще не касаться темы не легитимности "выборов" пернатого. Какие выборы? Забудьте! Они уже давно (!) прошли. В качестве повестки "митинга" Кремль назначил хомячкам Телеграм и свободу слова в Интернете. Соответственно, нужно компостировать их мозги истерией по Телеграму, а об опасных примерах - руководствах к действию помалкивать...
2018! НАВАЛЬНЫЙ!! Так ПОБЕДИМ!!!
neyexo 17 апреля 2018 | 11:17
Только Саргсян - иначе Армения рухнет, несмотря на тысячИлетнюю историю
neyexo 17 апреля 2018 | 11:19
Однако Саргсян не побоялся выйти на суд парламентариев, я не знаю, какие они, не исключено, что такие же, что в российской думе, т.е. овощные
Ведь мог принять закон такой, чтоб как-нибудь автоматически утверждался
art_ 17 апреля 2018 | 11:24
neyexo: На югах рулят кланы, поэтому парламенты тоже своеобразные
snamor 17 апреля 2018 | 11:24
neyexo: Если за Саргсяна в парламенте не конституционное большинство, а процентов 50 с +, то это нормальная демократическая схема, и его всё премьерство будут клевать за недостатки. ИМХО.
neyexo 17 апреля 2018 | 11:37
snamor: надеюсь, клевать будут в рамках дозволенного, по согласованию.
point3d 17 апреля 2018 | 11:25
Не важно какой *сян там будет премьером. Были и будут нищей страной под патронажем Ирана и России.
rom8883 17 апреля 2018 | 11:33
Слава армянскому народу, который хочет сам решать свою судьбу.