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10:33, 17 апреля 2018

На открытии валютных торгов в Москве рубль продолжил уверенный рост

Он начался накануне после того, как Дональд Трамп заблокировал введение новых экономических санкций против России. Сегодня курс доллара снижался до 60 рублей. Сейчас котировки несколько выше – ближе к отметке в 61 рубль за доллар.

Комментарии

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fedya_111 17 апреля 2018 | 10:36

Он то плакал, то смеялся, то щетинился как еж... ©

evgolius7 17 апреля 2018 | 10:52

Баюлы потекли из ЦБ..
Скоро инфляция наберёт обороты и будем как в 90 покупать валюту.

xoxlbizombi 17 апреля 2018 | 10:54

evgolius7: /будем как в 90 покупать валюту./
Хохлобот, при майданной хунте только так. Сами наскакали.

ostapbey 17 апреля 2018 | 11:14

xoxlbizombi: выберешься? На тебя же по горлышко наскакали.
И чуть выше даже.

sborisych 17 апреля 2018 | 11:13

fedya_111:
Не говорите.. У умирающего с утра нормализовался пульс, и он не надолго опустился ниже двухсот ударов!
Победа рассейской медицины! Правда случилось это не без "запрещённой" таблетки из США- вероятно временного решения Трампа..

qwerty44444 17 апреля 2018 | 10:38

"Уверенный рост" неумолимо продолжается.

ostapbey 17 апреля 2018 | 10:40

На чем Трамп вертит рубль?

andre_klimov 17 апреля 2018 | 11:02

ostapbey:
Не смешно , однако. Сейчас Трамп твитнет - рубль опять ухнет. Банковскую систему снова залихорадит. Потом опять твитнет - рубль вылезет из норки. А наполняемость бюджета при падающем экспорте будет не айс. И - по кругу. А доверие к валюте восстанавливается ой как неспешно. Для ребрендинга предлагаю новый символ рубля - дупло в дереве. "Даже" (С) :)

vilingrad 17 апреля 2018 | 10:42

Заживем! Если взять полкило деревянных рублей и разбавить их обещаниями президента- эта ведь какие щи можно сварить!

xoxlbizombi 17 апреля 2018 | 10:49

vilingrad: Скакел, на твою нищенскую зарплату тебе никто и рубля не даст за все твои гривны.

ostapbey 17 апреля 2018 | 11:02

xoxlbizombi: а тебе за рубль уже дали в морду?
Челюсть то чего отвисла даже?

vbgolub 17 апреля 2018 | 10:49

Все-таки не зря Кремль вложил большие деньги в избирательную кампанию Трампа. Без его помощи нам совсем было бы худо.

come_on 17 апреля 2018 | 10:50

От каждого чиха Трампа зависит курс рубля. Вот оно главное достижение путиномики.

kapitankolbaskin 17 апреля 2018 | 10:55

в Трампа российские биржи верят больше чем в Вову и во всю его экономику с его "успехами" за 18 лет.
Может ну её эту инаугурацию ...

max3446 17 апреля 2018 | 10:56

Новейший ледокол Северного флота (СФ) «Илья Муромец» приступил к испытаниям на ледовых полях в восточной части Баренцева моря, сообщил журналистам в понедельник начальник пресс-службы СФ капитан первого ранга Вадим Серга.

На ледовые испытания «Илья Муромец» вышел 12 апреля.

«Новейший дизель-электрический ледокол СФ „Илья Муромец“ приступил к ледовым испытаниям на ледовых полях в восточной части Баренцева моря. Судно подошло к ледовой кромке, положение которой соответствует средним значениям многолетних наблюдений», — сказал Серга.

По его информации, толщина льда в районе проведения испытаний варьируется от 50 до 100 сантиметров; его сплоченность составляет 9–10 баллов.

«Таким образом, условия проведения испытаний наиболее благоприятны и соответствуют техническим возможностям ледокола. Планируется, что испытания продлятся до конца месяца, после чего судно вернется в Мурманск», — пояснил представитель СФ.


Он отметил, что применение ледокола «Илья Муромец» значительно расширит собственные возможности материально-технического обеспечения СФ при выполнении задач в Арктике.

«Первое его участие в арктическом походе боевых кораблей и судов обеспечения по маршруту Северного морского пути планируется уже в нынешнем году», — добавил Серга.

Ледокол «Илья Муромец» построен на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге. Принят в состав ВМФ России 30 ноября 2017 года. Прибыл на СФ 2 января 2018 года.

ostapbey 17 апреля 2018 | 11:05

max3446:
Неужели, ты как юрыст, в Сирии будешь своим ледокол рубль на динар менять? С дыркой даже?

sborisych 17 апреля 2018 | 11:06

На открытии валютных торгов в Москве рубль продолжил уверенный рост.
Сегодня курс доллара снижался до 60 рублей.
====
Совсем недавно, до того как , путиниада, Крым, Набиулина и компани яобрушили (девальвировали) рубль больше чем вдвое, это показалось бы дурацкой бредовой фантазией...

platonnekafrin 17 апреля 2018 | 11:17

Литр водки придает уверенности многим неуверенным в себе. Уверенно падаешь, уверенно поднимаешься, уверенно становишься неотразимым среди женщин и непобедимым среди мужчин.

(комментарий скрыт)

eduard53 17 апреля 2018 | 11:30

* * *
Прямо – байда про волшебную лампу,
Только потрёшь её, – чудо, гляди:
Рупь-то привязан к лихому засланцу
Нашему, всё же казачьему, Трампу,
Вот кто теперь на Руси Аладдин!

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