Врачи прооперировали американского сенатора Джона МакКейна в связи с кишечной инфекцией
Его состояние оценивается как стабильное.
МакКейну 81 год, он относится к числу жёстких критиков России. В прошлом году у МакКейна была обнаружена опухоль в мозгу. Ему проводили операцию по удалению большого сгустка крови из левого глаза.
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fedya_111 17 апреля 2018 | 10:42
и так понятно, что зас...нец.
vladimir1_57 17 апреля 2018 | 11:00
Так и думал, что у него мозг в кишечнике ... прямой кишке
razval74 17 апреля 2018 | 11:09
Зато у портянок одни ноги, причем все левые.