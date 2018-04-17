Президент Эквадора дал министрам 10 дней на поимку преступника, которого подозревают в убийстве местных журналистов
Президент Эквадора Ленин Морено дал своим министрам 10 дней на поимку преступника, которого подозревают в убийстве местных журналистов. 27 марта стало известно, что журналисты эквадорской газеты «Комерсио» и их водитель были похищены недалеко от границы с Колумбией. В минувшую пятницу Морено сообщил, что трое сотрудников СМИ убиты.
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