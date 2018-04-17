Президент Эквадора дал министрам 10 дней на поимку преступника, которого подозревают в убийстве местных журналистов

Президент Эквадора Ленин Морено дал своим министрам 10 дней на поимку преступника, которого подозревают в убийстве местных журналистов. 27 марта стало известно, что журналисты эквадорской газеты «Комерсио» и их водитель были похищены недалеко от границы с Колумбией. В минувшую пятницу Морено сообщил, что трое сотрудников СМИ убиты.