Авторы популярных телеграм-каналов рассказали о появлении своих пиратских клонов в мессенджере «Там-там», который принадлежит «Мэйл.ру групп». В частности, контрафактные каналы с аналогичными названиями нашли администраторы таких телеграм-ресурсов, как «Незыгарь», «Сталингулаг» и «Методичка». Газета «Ведомости» пишет, что в «Там-там» появилось три канала, связанных с именем Алексея Навального. Все авторы популярных телеграм-каналов заявляют, что не имеют к клонам ни малейшего отношения и переходить в «Там-там» не собираются.

«Мэйл.ру групп» активизировала рекламную компанию своего мессенджера «Там-там» в связи с попытками Роскомнадзора заблокировать «Телеграм».