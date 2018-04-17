Авторы популярных телеграм-каналов рассказали о появлении своих пиратских клонов в мессенджере «Там-там»
Авторы популярных телеграм-каналов рассказали о появлении своих пиратских клонов в мессенджере «Там-там», который принадлежит «Мэйл.ру групп». В частности, контрафактные каналы с аналогичными названиями нашли администраторы таких телеграм-ресурсов, как «Незыгарь», «Сталингулаг» и «Методичка». Газета «Ведомости» пишет, что в «Там-там» появилось три канала, связанных с именем Алексея Навального. Все авторы популярных телеграм-каналов заявляют, что не имеют к клонам ни малейшего отношения и переходить в «Там-там» не собираются.
«Мэйл.ру групп» активизировала рекламную компанию своего мессенджера «Там-там» в связи с попытками Роскомнадзора заблокировать «Телеграм».
Комментарии11
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vilingrad 17 апреля 2018 | 10:40
Мейл.ру- как СПИД.
pmasel 17 апреля 2018 | 10:44
vilingrad: Скорее как отдел 5-го управления КГБ.
tvitov66 17 апреля 2018 | 10:49
pmasel: англичанка гадит ... и в карман Алишеру кладет
vsevolodsamara 17 апреля 2018 | 10:45
Мейл.ру давно в помойку превратилось...
fill121 17 апреля 2018 | 10:40
Где либералы, там воровство процветает.
serjo1977 17 апреля 2018 | 10:45
Майл - фээсбэшный притон - интернетовский аналог лайф-ньюс.
volkov_25 17 апреля 2018 | 10:51
кому рассказали? Стране, которая подделывала все, от авторучки до автомобиля и самолета. Которая копировала трусы и носки? Да нам нср....ть у нас ядерная боНба.
testmeter 17 апреля 2018 | 10:51
Так вот зачем Роскомнадзору нужны были ключи от Телеграмма.
Родина заботится о тебе, сынок...
Всем рекомендуется поменять все свои пароли, PIN-коды банковских карточек и коды домофонов.
razval74 17 апреля 2018 | 11:02
Убирают конкурента, раз не смогли ожать.
alextheterrible 17 апреля 2018 | 11:05
Так победим! Роисся вперде!
cipherman2 17 апреля 2018 | 11:19
Странно, почему в Там-Там создаются клоны самых, что ни на есть русофобских каналов!?