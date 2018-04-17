В Армении сторонники оппозиции пытаются блокировать движение автотранспорта на ереванских улицах
В Армении сторонники оппозиции пытаются блокировать движение автотранспорта на ереванских улицах, передаёт Интерфакс. По его данным, продолжаются стычки между сотрудниками полиции и активистами, которые протестуют против предстоящего избрания бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.
Основная часть активистов вместе с лидером оппозиционной фракции «Елк» Николом Пашиняном движется в сторону парламента, который окружён спецтехникой и оцеплен сотрудниками полиции.
Голосование по кандидатуре премьер-министра начнётся в парламенте в 11 часов по московскому времени.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
patrik05 17 апреля 2018 | 10:40
В Армении сторонники оппозиции пытаются блокировать движение автотранспорта на ереванских улицах...
А причём тут жители Еревана, а вдруг сейчас кто-то умирает в скорой помощи или рожает в машине, из-за того что солёные армяшки перекрыли движение? Если не хотите Сержа Саргсяна - идите разбирайтесь с ним, чего вы взяли в заложники весь город?
ksp_600 17 апреля 2018 | 10:41
patrik05: Присунул бы С.Саргсяну?
patrik05 17 апреля 2018 | 10:45
ksp_600:
Ты пидор?
soldat777 17 апреля 2018 | 11:00
ksp_600: Он таким как ты, только в хавальник может дать.Это не какой-то торгаш, а боевой мужик, в отличии от тебя, бельевая гнида!
point3d 17 апреля 2018 | 10:57
Иран должен ввести туда стражей революции и полный шариат :)))
kryymsdyk 17 апреля 2018 | 10:59
чувствуется рука расейскихи политтехнологов - два срока, полсрока, не мытьем, так каканьем остаться в кресле. Янукович дослушался расейских специалистов.