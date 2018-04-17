В Армении сторонники оппозиции пытаются блокировать движение автотранспорта на ереванских улицах, передаёт Интерфакс. По его данным, продолжаются стычки между сотрудниками полиции и активистами, которые протестуют против предстоящего избрания бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

Основная часть активистов вместе с лидером оппозиционной фракции «Елк» Николом Пашиняном движется в сторону парламента, который окружён спецтехникой и оцеплен сотрудниками полиции.

Голосование по кандидатуре премьер-министра начнётся в парламенте в 11 часов по московскому времени.