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10:30, 17 апреля 2018

Всемирная организация здравоохранения пока не получила доступ в сирийский город Дума

Об этом агентству РИА «Новости» заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич. Он подчеркнул, что оценочная миссия ВОЗ будет работать в Думе отдельно от миссии Организации по запрещению химического оружия.
Ранее западные государства обвинили Россию в том, что она препятствует в доступе экспертов в город Дума, где предположительно произошла химическая атака.

Комментарии

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xoxlbizombi 17 апреля 2018 | 10:33

Трамп планирует заменить американских военных в Сирии арабскими союзниками/
Здорово пиндосам хвост прижали. Агония началась.

patrik05 17 апреля 2018 | 10:35

Всемирная организация здравоохранения пока не получила доступ в сирийский город Дума...

А из-за чего их не пускают, почему "Эхо" не называет причину?

tvitov66 17 апреля 2018 | 10:38

patrik05: а вдруг чо найдут? - нацЛидеру низя так рисковать перед самим муньдюалем

danko_swenja 17 апреля 2018 | 10:39

patrik05: всё верно!!!

opiatnovyi63 17 апреля 2018 | 10:42

danko_swenja: Там наши оккупационные войска ..

danko_swenja 17 апреля 2018 | 10:44

patrik05: если их пустить, то американцы их разбомбят к чёртовой матери. Тут логично. Они этого и хотят. А узколобые коклотролли этого не понимают.

danko_swenja 17 апреля 2018 | 10:46

opiatnovyi63: ваши кокло войская, недалекий майланутый друг, в котле стоят. И тебе бы пора.

diron2014 17 апреля 2018 | 10:52

danko_swenja: дегенерат ,у тебя же папа хохол....разберись у нас в России еще с Валькой стакан из СФ...она же как и ты хохлушка и наверное засланный казачок ваш

danko_swenja 17 апреля 2018 | 11:02

diron2014: хохлобот притырышный. Вешайся.

diron2014 17 апреля 2018 | 11:20

danko_swenja: хохлопидор перестань оскорблять Вальку Матвиенко...

kripto2018 17 апреля 2018 | 11:25

diron2014: Валька Матвиенко помогает Путину разваливать Россиию..за это и борется свинья danko_swenja. Это егоцель

ivfn 17 апреля 2018 | 11:12

danko_swenja:
Журналисты американского канала не нашли подтверждения химатаки в сирийской Думе.
Сотрудники телеканала One America News Network побывали в городе, где их сопровождали представители законного правительства Арабской республики. Там они осмотрели площадь, где якобы произошла химическая атака, и не заметили каких-либо ее признаков.

igorkot____1 17 апреля 2018 | 10:52

Еще ватные хим.войска не все очистили от хлора. Как все улики уберут так и запустят.

patrik05 17 апреля 2018 | 10:42

Ведь комиссия ОЗХО уже там работает, насколько я понимаю, чего ещё помешает комиссия здравоохранения ООН?

pavelmistery 17 апреля 2018 | 10:47

"Сирийские и российские военные препятствуют доступу экспертов ОЗХО в районы города Дума, которые пострадали от химической атаки 7 апреля"

beobachter 17 апреля 2018 | 11:32

patrik05: Ошибаетесь. Их тоже пока не допустили. Обещали завтра....

nf5096004 17 апреля 2018 | 10:50

patrik05: вопрос не по адресу. Поинтересуйтесь у тех, кто не пускает.

patrik05 17 апреля 2018 | 10:59

nf5096004:

Как так, не по адресу? А для чего там сидят всемирно известные журналисты-расследователи А.Плющев и Т.Фельгегауэр? Пусть прыгают в редакционный самолёт, летя в Сирию и разузнают всё на месте.

ivfn 17 апреля 2018 | 11:10

patrik05:
Всемирная организация здравоохранения осудила предполагаемую атаку с применением химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля. По ее данным, симптомы 500 пациентов, обратившихся в медицинские учреждения после бомбардировки, указывают на отравление химическим веществом. Об этом говорится в заявлении ВОЗ.

А тем временем
Журналисты американского канала не нашли подтверждения химатаки в сирийской Думе.
Сотрудники телеканала One America News Network побывали в городе, где их сопровождали представители законного правительства Арабской республики. Там они осмотрели площадь, где якобы произошла химическая атака, и не заметили каких-либо ее признаков.

kottigr1 17 апреля 2018 | 11:14

ivfn: Сотрудники телеканала One America News Network побывали в городе, где их сопровождали представители законного правительства Арабской республики.
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Асадисты боялись, что журналисты смогут пообщаться не с теми с кем нужно ?

evgolius7 17 апреля 2018 | 10:36

xoxlbizombi:
Чувак...агония у Асада....это он за свою шкуру убивает и продаёт свой народ.
Лижи Асада...мне пофиг

danko_swenja 17 апреля 2018 | 10:41

evgolius7: тролль тупой рисованный шкура профукал и опаздал в лесенку! Спать нужно меньше. А кеглями шевелить! Тебя за что в коклотролли нанимали???

diron2014 17 апреля 2018 | 10:49

danko_swenja: хохлотролль полоумный..ты же сам из Украины как и твой кореш дегенерат Шарий. А вот у нас в России еще ваша хохлушка Валька красные трусы сидит в СФ РФ..разберись с ней

xoxlbizombi 17 апреля 2018 | 10:43

evgolius7: Вынимай иногда язык из опы дяди Сэма, хохлобот.

diron2014 17 апреля 2018 | 10:46

xoxlbizombi: хохлотролль это ты по вашу Вальку Матвиенко из совета федерации и про то как она лижет?

danko_swenja 17 апреля 2018 | 10:48

diron2014: а про вашего Петю Парашу? Сосёт?

diron2014 17 апреля 2018 | 10:54

danko_swenja: имбецил нерусский , Порошенко твой кореш, как и Валька Матвиенко..
Зачем ты всем хохол рассказываешь о том что ты любишь сосать?

danko_swenja 17 апреля 2018 | 10:58

diron2014: не дергайся кокломрась опущенная.

diron2014 17 апреля 2018 | 11:01

danko_swenja: хохлопидор, зачем ты так Вальку Матвиенко обзываешь? Тебя могут привлечь к уголовной отвственности

diron2014 17 апреля 2018 | 10:33

Путин умеет хорошо заметать следы химической атаки

tvitov66 17 апреля 2018 | 10:41

diron2014: он и следы полония неплохо заметал - все знают как (некоторые либеральные и демократические депутаны не дадут соврать)

nf5096004 17 апреля 2018 | 10:36

Ведутся работы по заметанию следов

rktq 17 апреля 2018 | 10:57

"Инспекция ОЗХО состояит из девяти экспертов, они должны начать работу в Думе, предполагаемом месте применения химоружия, находящемся под контролем правительственных сил Сирии, в СРЕДУ".

kottigr1 17 апреля 2018 | 11:05

rktq: А должны были начать в ПЯТНИЦУ... Наверное путинские соколы не успевают там всё с порошочком отмыть, поэтому и не пускают экспертов ?

rktq 17 апреля 2018 | 11:35

kottigr1: В субботу - 14-ого, так точнее,
Точно все 9 экспертов ОЗХО - агенты Путина, не приступают к расследованию -ждут когда все отмоют...

max3446 17 апреля 2018 | 10:59

Вертолёт производства запорожского предприятия «Мотор Сич» «Надежда» впервые совершил свой первый полёт.

Об этом сообщает пресс-службы предприятия, публикуя видео испытания.

Впрочем, в «новейшей украинской» разработке уже разглядели знакомые черты: при ближайшем рассмотрении летательный аппарат МСБ-2 — «Надежда» является модернизированной версией Ми-2, который уже 20 лет как снят с производства. А как мы знаем из предыдущих опытов украинской «модернизации» чего-либо, обновлённая версия может быть опасна для жизни.

max3446 17 апреля 2018 | 11:02

Журналисты американского телеканала One America News Network посетили сирийский город Дума и не обнаружили там следов применения химического оружия.
Журналист телеканала Пирсон Шарп сообщил в прямом эфире, что вместе с представителями властей Сирии посетил место предполагаемой химатаки и побеседовал с местными жителями, но никто из них не подтвердил факт инцидента.

«Я поговорил примерно с десятью жителями района, который находится в квартале, где предположительно была совершена атака. Никто из людей, с которыми я говорил, не сказал, что видел или слышал что-то о химической атаке.

Они сказали, что в тот день в этом районе все было как всегда и ничего необычного они не заметили», — рассказал корреспондент.

По его словам, он также опросил еще 40–50 человек по всему городу и никто из них ничего не слышал про химическую атаку.

«Когда я спросил их, что это была за атака, по их мнению, они сказали, что это была постановка боевиков, которые занимали в то время город… Когда я спросил, зачем, мне ответили, что это потому, что боевики были в отчаянии и им нужна была уловка, чтобы скрыться от сирийской армии, которая наседала на них», — сказал Шарп.
Корреспондент рассказал, что ему удалось побывать на самой площади, где, как утверждалось, была химическая атака, но где он не нашел никак свидетельств, подтверждающих это.

kottigr1 17 апреля 2018 | 11:09

max3446: Ага... Под присмотром сирийских военных журналиста водили по нужным местам и давали разговаривать с нужными людьми..
"Журналист телеканала One America News Network Пирсон Шарп сообщил в прямом эфире, что вместе с представителями властей Сирии посетил место предполагаемой химатаки и побеседовал с местными жителями, но никто из них не подтвердил факт инцидента."

А вот другим журналистам удалось пообщатся с жителями уже без пристальной опеки асадистов..
"Американское агентство Associated Press также в понедельник рассказало о поездке в Думу, которую организовали власти Сирии.

Корреспондент агентства ссылается на разговор с местным жителем Халедом Махмудом Нусейром, который утверждал, что его жена и дочери погибли в результате химатаки."

max3446 17 апреля 2018 | 11:16

kottigr1: а чего до конца новость не пишем?
Американское агентство Associated Press также в понедельник рассказало о поездке в Думу, которую организовали власти Сирии.

Корреспондент агентства ссылается на разговор с местным жителем Халедом Махмудом Нусейром, который утверждал, что его жена и дочери погибли в результате химатаки.

Однако вину за произошедшее мужчина возлагает на боевиков из «Армии Ислама», так как на месте инцидента был обнаружен неповрежденный баллон с ядовитым газом, который наверняка был бы разрушен в случае, если бы его сбросили с вертолета сирийской армии. Эту информацию агентству подтвердили еще два человека, которых корреспондент не называет.

inga_92 17 апреля 2018 | 11:05

И нехер делать... Сирожа Железо сказал же - были с коллегами, ничего и никого не видели! Вы что. народным избранникам не верите?

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