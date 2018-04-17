Всемирная организация здравоохранения пока не получила доступ в сирийский город Дума...

Об этом агентству РИА «Новости» заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич. Он подчеркнул, что оценочная миссия ВОЗ будет работать в Думе отдельно от миссии Организации по запрещению химического оружия.

Ранее западные государства обвинили Россию в том, что она препятствует в доступе экспертов в город Дума, где предположительно произошла химическая атака.