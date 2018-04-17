Казанский «Ак Барс» снова обыграл ЦСКА в финальной серии хоккейного Кубка Гагарина

Теперь счет по матчам 2-0 в пользу казанцев.

Из двух игр на своем льду «Ак Барс» выжал максимум – 100 процентный результат. ЦСКА не смог зацепить ничего. Любопытно, что второй матч серии закончился с тем же счетом, что и первый. Казанцы вновь выиграли два один. В первом периоде команды обменялись шайбами, а во втором – «Ак Барс» забросил победный. В заключительной двадцатиминутке армейцы пробовали организовать штурм, но хозяева умело и дисциплинировано оборонялись. Кажется, «Ак Барс» вернулся, причем без шуток. Зинетулла Билялетдинов, которого многие стали списывать после провала со сборной на домашней Олимпиаде, своего последнего слова в хоккее еще явно не сказал. Исторический перевес, кстати, тоже у казанцев. Ведь ЦСКА с момента образования КХЛ, ни разу не смог выиграть Кубок Гагарина. Столичные армейцы всего лишь во второй раз добрались до финала. А насчету «Ак Барса» уже две победу, причем обе были добыты под руководством Билялетдинова.

Следующие два матча финальной серии пройдут в Москве.