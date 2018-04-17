Последний, пятый по счёту, фигурант дела так называемых «приморских партизан» Вадим Ковтун взят под стражу

До этого он находился под подпиской о невыезде.

Вне стен СИЗО Вадим Ковтун пробыл недолго. Приморский краевой суд сегодня изменил ему меру пресечения. Это произошло после того как присяжные признали Ковтуна, его брата Александра и ещё троих фигурантов дела виновными в убийствах нескольких местных жителей, предположительно они были наркоторговцы. При этом коллегия отметила, что все подсудимые заслуживают снисхождения, уточняет ТАСС. О так называемых приморских партизанах стало известно в конце нулевых. По версии следствия вооружённая группа убила нескольких полицейских и местных жителей. Процесс в краевом суде идёт уже в третий раз. Верховный суд дважды отправлял дело на новое рассмотрение. При этом во второй присяжные оправдали всех по эпизодам убийства местных жителей. На свободу вышли только Вадим Ковтун и Алексей Никитин. Другие фигуранты остались отбывать длительные сроки по эпизоду об убийствах полицейских. Решение суда обжаловала прокуратура Приморья. Верховный суд оправдательный приговор отменил. Обвиняемые и их адвокаты заявляли: доказательств их причастности к убийству местных жителей у следствия нет. В феврале Никитина и Вадима Ковтуна суд отпустил под подписку о невыезде, но месяц спустя первому изменили меру пресечения на арест. Теперь та же участь постигла и последнего фигуранта дела «приморских партизан».

Ещё двое так называемых «приморских партизан» — Александр Сладких и Андрей Сухорада – по официальной версии покончили с собой во время задержания. Их родственники в этом сомневаются.