США обвинили РФ в попытке блокировать доступ международных инспекторов к месту предполагаемой газовой атаки в Сирии

В Москве это отрицают.

Инспекторы Организации по запрещению химического оружия на прошлой неделе выехали в Сирию, но пока не получили доступа в город Дума, где по сообщениям движения «Белые каски» от химической атаки погибли десятки людей. Власти России утверждают, что это провокация и что газовой атаки не было. Город Дума после ухода противников Асада находится под контролем правительства. Задержку произошла из-за субботних ракетных ударов США, Великобритании и Франции по Сирии, заявили в Москве. Но США подозревают, что российская или сирийская сторона, возможно, пытается уничтожить свидетельства атаки на местах. Об этом сказал накануне на заседании ОЗХО в Гааге американский представитель Кеннет Уорд, сообщает агентство «Рейтер», которое получило текст его выступления на закрытом заседании. Глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью «Би-би-си» сказал, что может гарантировать, что Москва ничего не зачищала на месте предполагаемой атаки.

Ожидается, что эксперты ОЗХО начнут работать в городе Дума завтра.