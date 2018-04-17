США обвинили РФ в попытке блокировать доступ международных инспекторов к месту предполагаемой газовой атаки в Сирии
В Москве это отрицают.
Инспекторы Организации по запрещению химического оружия на прошлой неделе выехали в Сирию, но пока не получили доступа в город Дума, где по сообщениям движения «Белые каски» от химической атаки погибли десятки людей. Власти России утверждают, что это провокация и что газовой атаки не было. Город Дума после ухода противников Асада находится под контролем правительства. Задержку произошла из-за субботних ракетных ударов США, Великобритании и Франции по Сирии, заявили в Москве. Но США подозревают, что российская или сирийская сторона, возможно, пытается уничтожить свидетельства атаки на местах. Об этом сказал накануне на заседании ОЗХО в Гааге американский представитель Кеннет Уорд, сообщает агентство «Рейтер», которое получило текст его выступления на закрытом заседании. Глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью «Би-би-си» сказал, что может гарантировать, что Москва ничего не зачищала на месте предполагаемой атаки.
Ожидается, что эксперты ОЗХО начнут работать в городе Дума завтра.
Комментарии11
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danko_swenja 17 апреля 2018 | 10:03
Тфу на США.
pyccokokc 17 апреля 2018 | 10:05
пустит их Россия. Следы зачистит и пустит.
danko_swenja 17 апреля 2018 | 10:06
danko_swenja: где все хохлоботы и рисованный тролль?
able_seamans 17 апреля 2018 | 10:10
А разве россии впервой скрывать следы своих преступлений. К сбитому боингу МН17 тоже не пускали международных экспертов под предлогом обстрела ВСУ...
zz682 17 апреля 2018 | 10:04
Уругвайская разведка@UrgIntellegence
Читать Читать @UrgIntellegence
Трамп открытым текстом дает инструкцию тем, кто желает спастись от "американской демократии": Размещайте на своей территории максимально возможное количество военных баз России, их мы трогать реально очкуем. Структура момента такова:Уругвайская разведка@UrgIntellegence
14 апр. Что-то не припомню залпа коалиция в 100 ракет по игилоидам, с которыми они борются и уже почти "победили".Уругвайская разведка @UrgIntellegence
14 апр. Если смотреть на политические последствия, то в очередной раз СБ ООН выполнил функции Сената Рима при Калигуле.
Скоро туда вместо Хейли и той британки коней пошлют - ничего не поменяется. Постялтинская система умерла, а новую создавать желающих пока нет..
dorin1987 17 апреля 2018 | 10:05
/В Москве это отрицают./ - "Настамнет", "Авыдокажите", "Испанскийдиспетчер" и т.д. и т.п.
А вообще хватит, открывайте клетку и выпускайте полуалкаша мишу с фотошопами в руках - пускай все знают!
mikhail_spb_ 17 апреля 2018 | 10:05
Международных инспекторов допустят к месту газовой атаки только после того, как российско-сирийские специалисты заметут все следы этой атаки.
danko_swenja 17 апреля 2018 | 10:08
mikhail_spb_: нудный юморной тролль. Наверное, вероятно, возможно, пролонгация, мильтоны, кадырка. По ходу. Похоже. Зафиндосить.
testmeter 17 апреля 2018 | 10:09
"Сергей Лавров ... может гарантировать" ///
Это самая лучшая и надёжная гарантия!
zztop1960 17 апреля 2018 | 10:09
РФ , в ООН блокировала расследование , орала про инспекторов ОЗХО , а когда они прибыли не пускают. Красота! Смотрите российские Быдло ТВ , там всё перевернут с ног на голову и будут возмущатся
makasrevich 17 апреля 2018 | 10:10
Инспекторам из Пентагона запретили въезд на территорию Сирии - ну и правильно! Пускай у себя в США за клавой доказывают химатаку в сирийской Думе.