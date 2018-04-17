В Ереване продолжаются демонстрации против избрания бывшего президента страны на пост премьер-министра

Сторонники оппозиции пытаются блокировать улицы, чтобы сорвать голосование, которое должно пройти в парламенте страны.

Участники протеста продолжают прорываться к зданию парламента, который окружен силовиками и спецтехникой. В ходе столкновений с полицией задержаны уже около 30 человек. Как передает ТАСС, многие главные перекрестки в центре города заблокированы митингующими. В качестве баррикад используются скамейки, урны и мусорные баки. Цель демонстрантов – закрыть все подъезды к парламенту, чтобы сорвать сегодняшние выборы премьер-министра. Несмотря на все усилия активистов, большинство депутатов все же смогли попасть внутрь.

Акции протеста проходят на фоне выборов премьер-министра Армении. На это кресло претендует экс-президент Серж Саргсян. 9 апреля закончился его десятилетний срок правления страной, а уже спустя неделю он может возглавить парламент. Таки образом власть фактически останется в его руках, так как, согласно конституционной реформе, Армения переходит к новой, парламентской форме правления.

Выборы премьер-министра Армении начнутся через час.