Страны G7 потребовали от России срочного ответа на вопросы по инциденту в Солсбери

В заявлении министров иностранных дел «Большой семёрки» говорится, что Россия в соответствии с международными обязательствами должна полностью раскрыть программу производства боевого отравляющего вещества «Новичок».

Комментируя это заявление, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв сказал, что «большая семёрка» решила проявить солидарность с Великобританией по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, поскольку расследование рассыпается.

Сегодня после 20 часов в программе «Разбор полёта» выступит племянница Сергея Скрипаля Виктория.