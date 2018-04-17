Страны G7 потребовали от России срочного ответа на вопросы по инциденту в Солсбери
В заявлении министров иностранных дел «Большой семёрки» говорится, что Россия в соответствии с международными обязательствами должна полностью раскрыть программу производства боевого отравляющего вещества «Новичок».
Комментируя это заявление, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв сказал, что «большая семёрка» решила проявить солидарность с Великобританией по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, поскольку расследование рассыпается.
Сегодня после 20 часов в программе «Разбор полёта» выступит племянница Сергея Скрипаля Виктория.
Комментарии23
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
xoxlbizombi 17 апреля 2018 | 09:34
Доказательств нет, хотят, чтобы сами признались. Лицемеры и лгуны!
zz682 17 апреля 2018 | 09:35
xoxlbizombi: Уругвайская разведка @UrgIntellegence
Читать Читать @UrgIntellegence Трамп открытым текстом дает инструкцию тем, кто желает спастись от "американской демократии": Размещайте на своей территории максимально возможное количество военных баз России, их мы трогать реально очкуем.
xoxlbizombi 17 апреля 2018 | 09:38
Журналисты американского консервативного телеканала One America News Network не нашли подтверждений, что в Сирии произошли химические атаки. Об этом корреспондент Пирсон Шарп рассказывает в сюжете, опубликованном на Youtube.
evgolius7 17 апреля 2018 | 09:40
Сегодня после 20 часов в программе «Разбор полёта» выступит племянница Сергея Скрипаля Виктория.
Телезвезда уже...и на радио...
То была безработная и без средств к существованию..
И вот...дядю отравили и настал её звёздный час.
Ей дядя пофигу...главное жизнь налаживается....
xoxlbizombi 17 апреля 2018 | 09:44
Скрипаль жил себе, не тужил, в отставке на покое. И тут, во имя звездно полосатой портянки и русофобского угара, похищен британскими спец службами, а может быть уже и мертв.
accyapa 17 апреля 2018 | 09:54
evgolius7: Ей дядя пофигу...главное жизнь налаживается....
Дядька, если любит племянницу, тоже должен быть за неё рад. И вызывать в Лондон её не будет.
Намёк, с заморенной голодом и жаждой кошкой, подонками следователями, он прекрасно понял.
В кинокомедии "Тупой, ещё тупее" мафиози отрывает голову попугайчику, но "Тупые" думают что голова у попугая оторвалась от какой-то болезни.
Сергей Скрипаль не тупой и знает с какими подонками он имеет дело. И будет вести себя правильно.
anemon 17 апреля 2018 | 09:44
xoxlbizombi: Сколько бабла отвалила путинская РФ этому консервативному телеканалу за это утверждение? А ютуб российский давно на ФСБ работает.
xoxlbizombi 17 апреля 2018 | 09:51
anemon: Веник собрал у себя армию хохлоботов, притворяющихся пенсионерами из России и пытыющихся говорить от имени Русского народа.
sekretniy_fizik 17 апреля 2018 | 09:49
xoxlbizombi: Наше Эхо эту информацию не опубликует, однозначно. Т. к. она не соответствует редакционной политике лохматого Алёшеньки ( ААВа то бишь ). Основу которой составляют антироссийская истерия и русофобия.
dorin1987 17 апреля 2018 | 09:57
____: /русофобия/ - Люблю, когда ваши коллеги используют этот дебильный термин. Дайте-ка его определение, а?
xoxlbizombi 17 апреля 2018 | 09:36
Подводная лодка ВМС Великобритании не смогла выполнить приказ и нанести удар по Сирии из-за преследовавших ее российских моряков. Об этом газете The Times рассказали источники в британском военном ведомстве.
zz682 17 апреля 2018 | 09:39
xoxlbizombi: Уругвайская разведка@UrgIntellegence
Читать Читать @UrgIntellegence Реально рулит "Белыми касками" жена британского миллиардера Асфари, она же "случайно" возглавляет исполком "США - проекты на Б.Востоке".
Британия и США на "обучение" волонтеров "для популяризации деятельности через Твиттер и Facebook" выделяют миллионы - чистая фабрика троллей..
15:37 - 16 апр. 2018 г."Разведка Британии не исключает, что РФ распространит компромат о членах кабинета министров". Это явка с повинной: да, компромата вагон и еще два грузовых состава + тележка, но предъявлять это было бы бесчестно. Хрен. Компромат на садистов, психопатов, педофилов, воров - будетФото без комментариев: Трюдо.и Макрон.. https://pbs.twimg.com/media/Da7_8MmW4AEh5sP.jpgЕсли смотреть на политические последствия, то в очередной раз СБ ООН выполнил функции Сената Рима при Калигуле.
Скоро туда вместо Хейли и той британки коней пошлют - ничего не поменяется. Постялтинская система умерла, а новую создавать желающих пока нет..
glotov 17 апреля 2018 | 09:45
xoxlbizombi: xoxlbizombi: сами изготовили некачественное БОВ, хотят чтоб Россия им помогла качественнее сделать.
makasrevich 17 апреля 2018 | 09:39
Исходя из действий мелкобритании Россия не только не должна, но и не обязана никому предоставлять каких либо сведений, а кроме того Россия не входит в G7, и поэтому пошли они все на ...Й со своими "обязана"! Пока не начнут сами соблюдать международные законы Россия будет отвечать им тем же концом.
korikov 17 апреля 2018 | 09:39
Эти страны руководствуются не международным правом и законами, а принципом солидарности.
Не важно, что Англия может лгать, важна солидарность и сплочение против России.
Эти черти ведут мир к третьей мировой.
nigelliri56 17 апреля 2018 | 10:04
korikov: Видимо, третья мировая это в интересах России, которая сделала посредством своих СМИ для таких, как вы, окружающий мир чертями.
sargon5001 17 апреля 2018 | 09:43
Да, за многое этому режиму придется ответить. Косачев косит под дурачка, как всегда. Однако глупость не оправдание.
mppv 17 апреля 2018 | 09:53
Дак может им ещё и устройство телепортера раскрыть, или там ховерборда, а может их устройство светового меча непобедимых воинов-путиноидов интересует?
Ааааа ... Состав чудодейственного средства "мать - сыра земля"?
Или вовсе суперсекрет - "етимать"?
forward 17 апреля 2018 | 09:54
Наши клоуны уже все номера исполнили, дальше уже непонятно что говорить и делать. Может пора создаваться?
gluhoy2250 17 апреля 2018 | 09:55
Россия в соответствии с международными обязательствами должна полностью раскрыть программу производства боевого отравляющего вещества «Новичок».
В G-7 полные идиоты, как можно раскрыть то, чего в природе не существует??
РОССИЯ! Пойди туда, ну не знаю куда, раскрой то, ну не знаю ЧТО! Все равно раскрой!! Дебилы, БЛИН!
echo_shar 17 апреля 2018 | 09:57
Отвечаю G7:
Преступник среди вас.
Вызывайте Пуаро или Шерлока! )))
zztop1960 17 апреля 2018 | 10:00
Что они с этой племянницей , Викторией, носятся? Что она может знать и при чём она там вообще ? Да и ФСБ с ней поработали, наверное
nds 17 апреля 2018 | 10:05
А есть ли у Скрипалей племянница? Надо доказать, что та, кто от ее имени выступает, она и есть! А, может, она куда-то дела настоящую! Интересно, куда? Почему молчат СК и прокуратура? Косачева, кстати, тоже могли подменить! Покажите нам настоящего, если он еще жив!