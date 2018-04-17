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09:32, 17 апреля 2018

Страны G7 потребовали от России срочного ответа на вопросы по инциденту в Солсбери

В заявлении министров иностранных дел «Большой семёрки» говорится, что Россия в соответствии с международными обязательствами должна полностью раскрыть программу производства боевого отравляющего вещества «Новичок».
Комментируя это заявление, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв сказал, что «большая семёрка» решила проявить солидарность с Великобританией по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, поскольку расследование рассыпается.
Сегодня после 20 часов в программе «Разбор полёта» выступит племянница Сергея Скрипаля Виктория.

Комментарии

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xoxlbizombi 17 апреля 2018 | 09:34

Доказательств нет, хотят, чтобы сами признались. Лицемеры и лгуны!

zz682 17 апреля 2018 | 09:35

xoxlbizombi: Уругвайская разведка @UrgIntellegence
Читать Читать @UrgIntellegence Трамп открытым текстом дает инструкцию тем, кто желает спастись от "американской демократии": Размещайте на своей территории максимально возможное количество военных баз России, их мы трогать реально очкуем.

xoxlbizombi 17 апреля 2018 | 09:38

Журналисты американского консервативного телеканала One America News Network не нашли подтверждений, что в Сирии произошли химические атаки. Об этом корреспондент Пирсон Шарп рассказывает в сюжете, опубликованном на Youtube.

evgolius7 17 апреля 2018 | 09:40

Сегодня после 20 часов в программе «Разбор полёта» выступит племянница Сергея Скрипаля Виктория.

Телезвезда уже...и на радио...
То была безработная и без средств к существованию..
И вот...дядю отравили и настал её звёздный час.
Ей дядя пофигу...главное жизнь налаживается....

xoxlbizombi 17 апреля 2018 | 09:44

Скрипаль жил себе, не тужил, в отставке на покое. И тут, во имя звездно полосатой портянки и русофобского угара, похищен британскими спец службами, а может быть уже и мертв.

accyapa 17 апреля 2018 | 09:54

evgolius7: Ей дядя пофигу...главное жизнь налаживается....

Дядька, если любит племянницу, тоже должен быть за неё рад. И вызывать в Лондон её не будет.
Намёк, с заморенной голодом и жаждой кошкой, подонками следователями, он прекрасно понял.

В кинокомедии "Тупой, ещё тупее" мафиози отрывает голову попугайчику, но "Тупые" думают что голова у попугая оторвалась от какой-то болезни.
Сергей Скрипаль не тупой и знает с какими подонками он имеет дело. И будет вести себя правильно.

anemon 17 апреля 2018 | 09:44

xoxlbizombi: Сколько бабла отвалила путинская РФ этому консервативному телеканалу за это утверждение? А ютуб российский давно на ФСБ работает.

xoxlbizombi 17 апреля 2018 | 09:51

anemon: Веник собрал у себя армию хохлоботов, притворяющихся пенсионерами из России и пытыющихся говорить от имени Русского народа.

sekretniy_fizik 17 апреля 2018 | 09:49

xoxlbizombi: Наше Эхо эту информацию не опубликует, однозначно. Т. к. она не соответствует редакционной политике лохматого Алёшеньки ( ААВа то бишь ). Основу которой составляют антироссийская истерия и русофобия.

dorin1987 17 апреля 2018 | 09:57

____: /русофобия/ - Люблю, когда ваши коллеги используют этот дебильный термин. Дайте-ка его определение, а?

xoxlbizombi 17 апреля 2018 | 09:36

Подводная лодка ВМС Великобритании не смогла выполнить приказ и нанести удар по Сирии из-за преследовавших ее российских моряков. Об этом газете The Times рассказали источники в британском военном ведомстве.

zz682 17 апреля 2018 | 09:39

xoxlbizombi: Уругвайская разведка@UrgIntellegence
Читать Читать @UrgIntellegence Реально рулит "Белыми касками" жена британского миллиардера Асфари, она же "случайно" возглавляет исполком "США - проекты на Б.Востоке".
Британия и США на "обучение" волонтеров "для популяризации деятельности через Твиттер и Facebook" выделяют миллионы - чистая фабрика троллей..
15:37 - 16 апр. 2018 г."Разведка Британии не исключает, что РФ распространит компромат о членах кабинета министров". Это явка с повинной: да, компромата вагон и еще два грузовых состава + тележка, но предъявлять это было бы бесчестно. Хрен. Компромат на садистов, психопатов, педофилов, воров - будетФото без комментариев: Трюдо.и Макрон.. https://pbs.twimg.com/media/Da7_8MmW4AEh5sP.jpgЕсли смотреть на политические последствия, то в очередной раз СБ ООН выполнил функции Сената Рима при Калигуле.
Скоро туда вместо Хейли и той британки коней пошлют - ничего не поменяется. Постялтинская система умерла, а новую создавать желающих пока нет..

glotov 17 апреля 2018 | 09:45

xoxlbizombi: xoxlbizombi: сами изготовили некачественное БОВ, хотят чтоб Россия им помогла качественнее сделать.

makasrevich 17 апреля 2018 | 09:39

Исходя из действий мелкобритании Россия не только не должна, но и не обязана никому предоставлять каких либо сведений, а кроме того Россия не входит в G7, и поэтому пошли они все на ...Й со своими "обязана"! Пока не начнут сами соблюдать международные законы Россия будет отвечать им тем же концом.

korikov 17 апреля 2018 | 09:39

Эти страны руководствуются не международным правом и законами, а принципом солидарности.
Не важно, что Англия может лгать, важна солидарность и сплочение против России.
Эти черти ведут мир к третьей мировой.

nigelliri56 17 апреля 2018 | 10:04

korikov: Видимо, третья мировая это в интересах России, которая сделала посредством своих СМИ для таких, как вы, окружающий мир чертями.

sargon5001 17 апреля 2018 | 09:43

Да, за многое этому режиму придется ответить. Косачев косит под дурачка, как всегда. Однако глупость не оправдание.

mppv 17 апреля 2018 | 09:53

Дак может им ещё и устройство телепортера раскрыть, или там ховерборда, а может их устройство светового меча непобедимых воинов-путиноидов интересует?
Ааааа ... Состав чудодейственного средства "мать - сыра земля"?
Или вовсе суперсекрет - "етимать"?

forward 17 апреля 2018 | 09:54

Наши клоуны уже все номера исполнили, дальше уже непонятно что говорить и делать. Может пора создаваться?

gluhoy2250 17 апреля 2018 | 09:55

Россия в соответствии с международными обязательствами должна полностью раскрыть программу производства боевого отравляющего вещества «Новичок».
В G-7 полные идиоты, как можно раскрыть то, чего в природе не существует??
РОССИЯ! Пойди туда, ну не знаю куда, раскрой то, ну не знаю ЧТО! Все равно раскрой!! Дебилы, БЛИН!

echo_shar 17 апреля 2018 | 09:57

Отвечаю G7:
Преступник среди вас.
Вызывайте Пуаро или Шерлока! )))

zztop1960 17 апреля 2018 | 10:00

Что они с этой племянницей , Викторией, носятся? Что она может знать и при чём она там вообще ? Да и ФСБ с ней поработали, наверное

nds 17 апреля 2018 | 10:05

А есть ли у Скрипалей племянница? Надо доказать, что та, кто от ее имени выступает, она и есть! А, может, она куда-то дела настоящую! Интересно, куда? Почему молчат СК и прокуратура? Косачева, кстати, тоже могли подменить! Покажите нам настоящего, если он еще жив!

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