9 тувинских школьников отравились спиртосодержащей жидкостью
Пятеро находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает Следственное управление СКР по республике. Возраст пострадавших не уточняется. Следователи начали проверку.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Пятеро находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает Следственное управление СКР по республике. Возраст пострадавших не уточняется. Следователи начали проверку.
Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
luger_max_otto 17 апреля 2018 | 09:33
Смазка скреп боярышником...
vasilevich58 17 апреля 2018 | 09:50
Школьники-алкаши в отличие от протестующих против коррупции и произвола подростков для оккупационных властей безопасны!
Пейте, дети, стекломой! Путин любит вас!
opiatnovyi63 17 апреля 2018 | 09:54
vasilevich58: Вроде производство и реализация спиртосодержащей жидкости в РФ запрещена..
mikhail_spb_ 17 апреля 2018 | 09:39
Народонаселение с детства приучается пить стекломой.
Некоторые детские организмы не выдерживают.
ha12raz 17 апреля 2018 | 09:45
Послушались придурка из госдуры о лечении боярышником..
makasrevich 17 апреля 2018 | 09:48
9 навальнят, получив зарплату, отпраздновали первую получку получив ощутимый результат. Больше пейте навальнята, меньше будет проблем у полиции и у нормальных людей.
nik213 17 апреля 2018 | 09:50
makasrevich: Так ты только с виду нормальный, а копнуть - дебил дебилом
makasrevich 17 апреля 2018 | 10:05
nik213: Да вы правы - мы Макаревичи все дебилы и предатели, а вы Михайловны все проститутки и шлюхи.
gvs 17 апреля 2018 | 09:54
У Шойгу достойная смена подрастает )))
alexandro_1961 17 апреля 2018 | 09:56
Очередные кандидаты на премию Дарвина.
erpetkur 17 апреля 2018 | 10:00
А Шоцгу выжил. Хотя, конечно, последствия на лице,
greensleeves 17 апреля 2018 | 10:03
Каждое слово - "прекрасно" . До слез. Девять ! Девять пацанов, которым в Тыве некуда пойти и нечем занять свой досуг , кроме употребления "спиртосодержащей" отравы? Сколько им лет? Чем зарабатывают их родители? Вот она нынешняя жизнь российской провинции - "бессмысленная и беспощадная" - сплошные "кущевки" и "териберки". "Россия , встающая с колен" ....Или уже вставшая...
nabludatel777999 17 апреля 2018 | 10:08
Достойная смена растет! Если вырастет...