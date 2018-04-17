Взят под стражу последний из находившихся на свободе фигурантов дела «Приморских партизан»

Вадим Ковтун до сегодняшнего дня находился под подпиской о невыезде. На прошлой неделе присяжные вынесли обвинительный вердикт на третьем рассмотрении дела в краевом суде во Владивостоке.

Речь идёт о вооружённой группе, которая действовала в Приморском крае в 2009 году. Первый судебный процесс начался в 2013. Во время второго судебного процесса подсудимые были оправданы коллегией присяжных, после чего двое из них были освобождены в зале суда, а трое других остались под стражей, поскольку они были приговорены по другим эпизодам.