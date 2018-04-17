Взят под стражу последний из находившихся на свободе фигурантов дела «Приморских партизан»
Вадим Ковтун до сегодняшнего дня находился под подпиской о невыезде. На прошлой неделе присяжные вынесли обвинительный вердикт на третьем рассмотрении дела в краевом суде во Владивостоке.
Речь идёт о вооружённой группе, которая действовала в Приморском крае в 2009 году. Первый судебный процесс начался в 2013. Во время второго судебного процесса подсудимые были оправданы коллегией присяжных, после чего двое из них были освобождены в зале суда, а трое других остались под стражей, поскольку они были приговорены по другим эпизодам.
Комментарии4
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makasrevich 17 апреля 2018 | 09:42
Когда будет процесс по купленным присяжным заседателям? Вот кого нужно посадить в одну камеру с "приморскими партизанами", чтобы они сожрали друг друга как пауки в банке.
varangian2011 17 апреля 2018 | 09:58
makasrevich: Когда человека оправдывают присяжные заседатели, такой приговор непременно отменяется вышестоящей инстанцией по каким-либо процессуальным (процедурным) нарушениям. А в последствии подбираются другие "присяжные", и человека всё равно в итоге осуждают. Так было по любому известному процессу, будь то дело Квачкова или любое другое. В России нет законного суда, в том числе суда присяжных.
ha12raz 17 апреля 2018 | 09:43
Если бы немцы приказали из Кремля покончить с партизанами, то покончили бы........наверняка.
oneoretwo 17 апреля 2018 | 09:46
вот жи обделались со страху плешивые бандюки....