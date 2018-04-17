Некоторые заводы, в том числе, автопроизводство, могут столкнуться с нехваткой комплектующих

Это связано с тем, что российские власти планируют на время Чемпионата мира по футболу остановит перевалку опасных грузов в портах городов, где пройдут матчи. Как пишет газета «Коммерсантъ», это делается по соображениям безопасности.

Проблема состоит ещё и в том, что власти не разъяснили, каких именно опасных грузов касается это ограничение.