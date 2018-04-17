Некоторые заводы, в том числе, автопроизводство, могут столкнуться с нехваткой комплектующих
Это связано с тем, что российские власти планируют на время Чемпионата мира по футболу остановит перевалку опасных грузов в портах городов, где пройдут матчи. Как пишет газета «Коммерсантъ», это делается по соображениям безопасности.
Проблема состоит ещё и в том, что власти не разъяснили, каких именно опасных грузов касается это ограничение.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
roaswen 17 апреля 2018 | 09:33
бугага рашка
evgolius7 17 апреля 2018 | 09:44
Некоторые заводы, в том числе, автопроизводство, могут столкнуться с нехваткой комплектующих
Мультик...Вовка в Тридевятом царстве..
....И так сойдёт!....
mikhail_spb_ 17 апреля 2018 | 09:35
Совсем они чокнулись на своей дурацкой безопасности!
vaka257 17 апреля 2018 | 09:35
Останавливать производство ради ЧМ - это ,как минимум,слабоумие...
stas_russkiy 17 апреля 2018 | 09:38
А у гопников так - "понты дороже денег"...
blindpew_33 17 апреля 2018 | 09:38
Нормально.
Не сомневаюсь, что "по соображениям безопасности" они могут всю страну на месяц положить мордой в асфальт.
Если из-за репетиций парада закрывают аэропорты, то здесь вообще всё возможно.
dihnov 17 апреля 2018 | 09:47
В Ростовской области (по слухам, а другой информации нет) планируют запретить транспортировку бензина и солярки для АЗС. Гадаем правда или ...
Первая мысль - НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! А потом- у нас все может быть
razval74 17 апреля 2018 | 09:48
Т.е они обычно каждый день что-то ТАКОЕ там грузят, отчего можно в радиусе 10 км отравиться. Если своих потравят, это никого не волнует, а вот инотуристов - выйдет скандал.
askold_rurik 17 апреля 2018 | 09:52
В целях безопасности отменят проведение чемпионата мира.