В Армении сторонники оппозиции пытаются блокировать движение автотранспорта на ереванских улицах
В Армении сторонники оппозиции пытаются блокировать движение автотранспорта на ереванских улицах, передаёт Интерфакс. По его данным, продолжаются стычки между сотрудниками полиции и активистами, которые протестуют против предстоящего избрания бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.
Основная часть активистов вместе с лидером оппозиционной фракции «Елк» Николом Пашиняном движется в сторону парламента, который окружён спецтехникой и оцеплен сотрудниками полиции.
Голосование по кандидатуре премьер-министра начнётся в парламенте в 11 часов по московскому времени.
Комментарии10
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good_dobrai 17 апреля 2018 | 09:34
В Ереване майдян собирает армян.
zz682 17 апреля 2018 | 09:41
good_dobrai: Армянский вариант кулака Сороса. Ребята развиваются - религиозные символы добавили. Сам же кулак копия югославского.ВОТ ВАМ НОВАЯ МЕТОДИЧКА .https://pbs.twimg.com/media/Da79wjDWkAAhwQu.jpg
patrik05 17 апреля 2018 | 09:53
Активисты протестуют против предстоящего избрания бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра...
Интересно, а по закону, в принципе, возможно избрание С.Саргсяна на пост премьер-министра?
naivnyk 17 апреля 2018 | 09:36
Не знаю, как комментировать ! Методички пока нет, чисто по личному - МНЕ ПОФИГ ))))
denisevropeets 17 апреля 2018 | 09:44
Удачи Армении сбросить российское иго!
varangian2011 17 апреля 2018 | 10:03
denisevropeets: Ага, осталось только убедить оппозиционные силы Армении в том, что они находятся под Российским игом.
svirepyi_gary 17 апреля 2018 | 09:47
А у нас в России народ любит рокировку.
Нас хлебом не корми - а дай рокировочку во имя Владимира Путина (шоб он был здоров).
vasya_von_smetankin 17 апреля 2018 | 09:48
Сегодня они не хотят бывшего презика в премьерах, а завтра захотят нормальную медицину, свободные выборы и чтобы войны не было!
Это же русофобия в чистом виде!
rottor 17 апреля 2018 | 09:58
Молодцы армяне!
Аплодирую стоя!
Пересмотрел отношение к этому народу.
koma 17 апреля 2018 | 10:04
Ну, блин, всё, как в России. Саргсян был президентом - хочет стать премьером. Тулеев был губернатором, довел регион до ручки, и в итоге стал спикером парламента.