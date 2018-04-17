ООН не препятствует поездке следственной комиссии ОЗХО на место предполагаемой атаки в сирийском городе Дума

Организация Объединённых Наций не препятствует поездке следственной комиссии Организации по запрещению химоружия на место предполагаемой атаки в сирийском городе Дума под Дамаском. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Ранее зам.министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил журналистам, что эксперты ОЗХО не могут выехать в Думу из-за того, что департамент Безопасности секретариата ООН пока не согласовал их поездку.