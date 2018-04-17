ООН не препятствует поездке следственной комиссии ОЗХО на место предполагаемой атаки в сирийском городе Дума
Организация Объединённых Наций не препятствует поездке следственной комиссии Организации по запрещению химоружия на место предполагаемой атаки в сирийском городе Дума под Дамаском. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Ранее зам.министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил журналистам, что эксперты ОЗХО не могут выехать в Думу из-за того, что департамент Безопасности секретариата ООН пока не согласовал их поездку.
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opiatnovyi63 17 апреля 2018 | 09:12
МИД РФ как и Лавр с Машей заврались окончательно..