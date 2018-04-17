Десятки человек задержаны в Армении в ходе массовых акций протеста в Ереване
Их участники перекрывают улицы города, протестуя против предстоящего избрания Сержа Саргсяна премьер-министром страны.
Ранее Саргсян был президентом, но после истечения срока его полномочий Конституция была изменена и центр власти переместился в правительство. Таким образом он останется у власти.
Лидер протестующих Никол Пашинян заявил о начале тотальных акций неповиновения. Как передаёт Интерфакс, он демонстративно порвал уведомление полиции, которая приказала протестующим прекратить акции.
Комментарии1
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jblack2 17 апреля 2018 | 09:23
Армения, похоже, идёт по Украинскому сценарию.
Не зря у них крупнейшее в регионе американское посольство, которое организовало качественную работу с оппозицией...