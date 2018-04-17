Десятки человек задержаны в Армении в ходе массовых акций протеста в Ереване

Их участники перекрывают улицы города, протестуя против предстоящего избрания Сержа Саргсяна премьер-министром страны.

Ранее Саргсян был президентом, но после истечения срока его полномочий Конституция была изменена и центр власти переместился в правительство. Таким образом он останется у власти.

Лидер протестующих Никол Пашинян заявил о начале тотальных акций неповиновения. Как передаёт Интерфакс, он демонстративно порвал уведомление полиции, которая приказала протестующим прекратить акции.