Роскомнадзор разослал владельцам прокси-серверов уведомления о предстоящих блокировках
Роскомнадзор разослал владельцам прокси-серверов уведомления о предстоящих блокировках. В письмах ведомства утверждается, что компании призывают к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности. Это делается на фоне попытки Роскомнадзора заблокировать мессенджер «Телеграм», для доступа к которому в числе прочего используются и прокси-серверы.
Один из владельцев прокси Александр Литреев опубликовал такое послание у себя в телеграм-канале. Ранее Роскомнадзор заблокировал сотни тысяч IP адресов, принадлежащих компании «Амазон», часть которых, «Телеграм», как предполагается, использует доля обхода блокировок. В результате пострадали другие сервисы, пользующиеся услугами «Амазон».
Адвокат Павел Чиков из Ассоциации «Агора», представляющей интересы «Телеграм» в судах, назвал происходящее «гражданской интернет войной».
Комментарии9
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georg100 17 апреля 2018 | 09:15
Дурову - респект! Павел наглядно показывает, насколько тупорылы черти из роскомзабора и что прогресс не остановить. Даже если очень хочется. Молодец Павел, дал по соплям держимордам!
kara 17 апреля 2018 | 09:24
georg100: один за всех и все за одного, так вроде? Дуров решил всеми прикрыться, типа, самый умный, нашел способ как всех обмануть, только получилось как то гаденько-зачем он подставил предпринимателей?
georg100 17 апреля 2018 | 09:33
kara: Дуров никого не подставлял. Разве Дуров блокирует целыми сегментами сеть? Если придурок, ради удержания власти обрубит весь интернет в России, по Вашему тоже Дуров будет виноват?
Нечего на зеркало пенять, коль рожа крива.
stariyperd 17 апреля 2018 | 09:36
kara:
в суд! в суд, господа, как советует наш президент. все, кто понес материальный ущерб. частные лица, компании, зарубежные, международные, включая гугл и амазон. в суды с исками о возмещении материального ущерба. тысячи исков.
stariyperd 17 апреля 2018 | 09:38
stariyperd: кому вчинять иски - вам решать. самостоятельная работа.
mmm1960 17 апреля 2018 | 09:40
kara: вы знаете? ..он психически болен. ...........
basel812 17 апреля 2018 | 09:23
Россияне, готовы ли вы противостоять, поглощающему нашу страну фашизму или, он вам по душе?
avp235 17 апреля 2018 | 09:26
basel812:
Еще очень мало россиян отдают себе отчет куда их засасывает.
vserg 17 апреля 2018 | 09:25
Эти придурки нарвутся. Зря они испытывают терпение молодежи.