Роскомнадзор разослал владельцам прокси-серверов уведомления о предстоящих блокировках. В письмах ведомства утверждается, что компании призывают к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности. Это делается на фоне попытки Роскомнадзора заблокировать мессенджер «Телеграм», для доступа к которому в числе прочего используются и прокси-серверы.

Один из владельцев прокси Александр Литреев опубликовал такое послание у себя в телеграм-канале. Ранее Роскомнадзор заблокировал сотни тысяч IP адресов, принадлежащих компании «Амазон», часть которых, «Телеграм», как предполагается, использует доля обхода блокировок. В результате пострадали другие сервисы, пользующиеся услугами «Амазон».

Адвокат Павел Чиков из Ассоциации «Агора», представляющей интересы «Телеграм» в судах, назвал происходящее «гражданской интернет войной».