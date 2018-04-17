Пожар в торговом центре в Кемерове со множеством жертв произошел из-за протечки

Снег на крыше торгово-развлекательного комплекса не убирали, он подтаял, вода попала на провода, произошло короткое замыкание. Автоматические выключатели, которые используются для защиты от замыканий, на этот раз почему-то не сработали, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на предварительные выводы специалистов исследовательского центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России.

От проводов загорелся плафон, расплавленный пластик упал на детский бассейн с поролоновыми кубиками. Огонь быстро раздула вентиляция, которую никто не выключил. Сигнализация сработала, но впустую – очаг пожара не был залит водой, потому что промерзавший зимой водопровод был перекрыт. Система оповещения не сработала, потому что включалась не автоматически, а вручную, а охранник не нажал кнопку. Дым заполнил весь этаж за несколько минут. В это время в кинозале закончился сеанс. Одни решили прорываться, а другие остались в зале и ждали, что их спасут. Но по версии СК, начальник пожарного звена не поверил очевидцам, сообщавшим об отрезанных дымом и огнем людях.

Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.