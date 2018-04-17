Пожар в торговом центре в Кемерове со множеством жертв произошел из-за протечки
Снег на крыше торгово-развлекательного комплекса не убирали, он подтаял, вода попала на провода, произошло короткое замыкание. Автоматические выключатели, которые используются для защиты от замыканий, на этот раз почему-то не сработали, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на предварительные выводы специалистов исследовательского центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России.
От проводов загорелся плафон, расплавленный пластик упал на детский бассейн с поролоновыми кубиками. Огонь быстро раздула вентиляция, которую никто не выключил. Сигнализация сработала, но впустую – очаг пожара не был залит водой, потому что промерзавший зимой водопровод был перекрыт. Система оповещения не сработала, потому что включалась не автоматически, а вручную, а охранник не нажал кнопку. Дым заполнил весь этаж за несколько минут. В это время в кинозале закончился сеанс. Одни решили прорываться, а другие остались в зале и ждали, что их спасут. Но по версии СК, начальник пожарного звена не поверил очевидцам, сообщавшим об отрезанных дымом и огнем людях.
Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Комментарии9
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mjau 17 апреля 2018 | 09:12
Короче, полная жопа!
merelymy 17 апреля 2018 | 09:27
Не было гвоздя
Подкова пропала.
Не было подковы
Лошадь захромала.
Лошадь захромала
Командир убит.
Конница разбита
Армия бежит.
Враг вступает в город,
Пленных не щадя,
Оттого, что в кузнице
Не было гвоздя.
darkshadownet_ 17 апреля 2018 | 09:25
Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо... прямо классика жанра
darkshadownet_ 17 апреля 2018 | 09:29
darkshadownet_: в дополнение
....
Попали свечи на ковёр,
И запылал он, как костёр,
Погода ветреной была --
Ваш замок выгорел до тла.
Огонь усадьбу всю спалил,
А с ней конюшню охватил.
Конюшня заперта была,
А в ней кобыла умерла.
А в остальном, прекрасная маркиза,
Всё хорошо, всё хорошо.
echo_shar 17 апреля 2018 | 10:07
darkshadownet_:
Где написано, что все хорошо??
vata_putya 17 апреля 2018 | 09:30
сколько в цепочке событий блокировок и не сработали
lena_spb 17 апреля 2018 | 09:33
Вот так вот.. Снег не почистили, автоматы не сработали, водопровод перекрыли, систему оповещения отключили,...
forward 17 апреля 2018 | 09:56
Страна непуганых раздолбаев
askold_rurik 17 апреля 2018 | 09:58
Когда все делают через жопу, то оно все так и работает.