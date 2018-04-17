Пожар произошел в торговом центре «Фокус» в Архангельске, сообщили FlashNord в региональном управлении МЧС.

Возгорание произошло во вторник в 6.40.

Информации о пострадавших пока не поступало.

По данным источника FlashNord в экстренных службах региона, площадь возгорания составляет 300 кв метров.