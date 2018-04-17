Пожар произошел в торговом центре «Фокус» в Архангельске
Пожар произошел в торговом центре «Фокус» в Архангельске, сообщили FlashNord в региональном управлении МЧС.
Возгорание произошло во вторник в 6.40.
Информации о пострадавших пока не поступало.
По данным источника FlashNord в экстренных службах региона, площадь возгорания составляет 300 кв метров.
Комментарии3
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venmud 17 апреля 2018 | 09:09
"возгорание произошло в 6:40"
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В нерабочее время. Значит "спор хозяйственных субъектов", а причину "найдут" в коротком замыкании.
evgolius7 17 апреля 2018 | 09:30
С ужасом думаю что же будет после инаугурации!
Неужели все-таки сожгут Москву?
good_dobrai 17 апреля 2018 | 09:22
"Что сгорит, то не сгниёт!"