Американская компания SpaceX отложила старт ракеты Falсon 9, которая должна была вывести на орбиту новый телескоп НАСА
Перенос связан с необходимостью дополнительных проверок системы управления движением, навигации и контроля.
Новый телескоп — он называется TESS — предназначен для поиска планет, находящихся за пределами Солнечной системы. В Space X надеются запустить ракету завтра.
Комментарии18
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naivnyk 17 апреля 2018 | 08:57
Когда афериста посадят? Или утопят за долги? )))
arye_11 17 апреля 2018 | 08:59
naivnyk:
Садят, и топят, и насилуют, и убивают.
Но только в России.
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Фигуранта уголовного дела о хищениях у Минобороны при строительстве подводной лодки изнасиловали и задушили в петербургском следственном изоляторе. Его смерть выдали за попытку покончить с собой, пишет «Новая газета».
По данным издания, инженер Валерий Пшеничный скончался 5 февраля после следственных действий. В тот день конвойный петербургского СИЗО №4 обнаружил его повешенным на шнурке от капюшона длиной 40 сантиметров. Сотрудники изолятора выдали случившееся за самоубийство.
Проведенная в феврале-марте судебно-медицинская экспертиза показала, что Пшеничный не покончил с собой, а скончался в результате телесных повреждений. Арестованного пытали, насиловали, а затем задушили. На его теле были обнаружены резаные и колотые раны, во рту — метки от электротравмы, кроме того, у него был сломан позвоночник.
Погибший Валерий Пшеничный проходил обвиняемым в уголовном деле о хищении денег при строительстве подводной лодки «Варшавянка» для Минобороны. Он был владельцем компании «НовИТ Про», разрабатывавшей трехмерную компьютерную модель лодки.
В 2016 году предприниматель заподозрил своего партнера и директора Андрея Петрова в многомиллионных хищениях денег со счетов фирмы и добился возбуждения уголовного дела. Находясь под стражей, Петров дал показания против Пшеничного и сотрудника Адмиралтейских верфей Глеба Емельченкова, обвинив их в умышленном завышении стоимости заказа. Новые фигуранты были задержаны и арестованы, а через три недели один из них погиб.
Друзья и коллеги называли инженера Пшеничного «русским Илоном Маском». Лодка, над которой он работал и, по мнению следствия, на которую завысил цену, была абсолютно уникальна. По мнению экспертов, появление таких лодок могло дать новые возможности и в судостроении, и в работе нефтяных и газовых компаний.
yuriykyvich 17 апреля 2018 | 09:09
arye_11: Таковы реалии "Развитого Путинизма".
alexisgross_042018 17 апреля 2018 | 09:10
arye_11: Лодку то построили ? Построили - видишь парус на горизонте ? :))
vargor 17 апреля 2018 | 09:15
arye_11: В США убиты 72 служащих НАСА с за последние десять лет.
А сколько было убито банковских служащих, которые хотели сообщить о финансировании террористов!
Россия в сравнении с США сущий рай.
arye_11 17 апреля 2018 | 09:21
vargor:
Россия в сравнении с США сущий рай.
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Полностью с вами согласен.
Вспоминается старый, хрущевских еще времен анекдот.
- Кто были по национальности Адам и Ева?
- Русские, конечно.
- А почему?
- А кто еще может ходить с голой жопой и считать, что он находится в раю.
shicotus_live 17 апреля 2018 | 09:26
arye_11: Да ладно, треколесный, лучше расскажи, как вы сегодня ночью в очередной раз обделались)))
Средства ПВО сирийской армии отразили ракетный удар по провинции Хомс. По данным сирийских источников, одной из целей могла быть правительственная база Шайрат — именно по ней в апреле 2017 года США выпустили более 50 «Томагавков». Военным удалось сбить порядка десяти ракет, жертв и разрушений на земле нет. Дамаск пока не прокомментировал сообщения о возможном ударе. По информации региональных СМИ, к атаке причастны ВВС Израиля. Официально эти сведения не подтверждены. Чуть более недели назад два израильских истребителя выпустили по Сирии восемь управляемых ракет...
gluhoy2250 17 апреля 2018 | 09:45
arye_11: Садят, и топят, и насилуют, и убивают.
Но только в России.
Дурилка израильская, садят печень, а мошенников типа Маска САЖАЮТ!
alexisgross_042018 17 апреля 2018 | 09:06
naivnyk: Вот как только волк на твоей аватарке укусит тебя за нос, так и сразу.
Ты бы переживало о том, что уникальный ренгеновский телескоп Кеплер скоро исчерпает запас энергетического блока. А новый хрен построишь и хрен запустишь - бабла то нет. Роскосмос практически банкрот.
naivnyk 17 апреля 2018 | 09:10
alexisgross_042018: А астронавтов кто на МКС запускает? банкрот или Маск?)))
alexisgross_042018 17 апреля 2018 | 09:23
naivnyk: Т ывидно не в урсе - у Маска 65% рынка коммерческих запусков, у Роскосмоса 15%. Это с трудом покрывает плановые убытки, дела настолько хреновы, что планируется выставить на торги площади завода имени Хруничева в Филевской пойме.
В то же время и SpaceX b Boeng приступили к заключительной фазе испытаний систем мягкой посадки. Ради смеха подпишись на твитер Маска и Спейса с НАСА - читай -смотри в прямом эфире ;))
naivnyk 17 апреля 2018 | 09:28
alexisgross_042018: А Вы подпишетесь на твитер покойного Мавроди )))
naivnyk 17 апреля 2018 | 09:12
alexisgross_042018: А про наличее бабла, Вы откуда знаете? ))))
alexisgross_042018 17 апреля 2018 | 09:33
naivnyk: Надо просто читать периодические истерические указиловки Рогозина о повышении финансовой эфективности и тербовании зарабатывания денег.
hunterhead 17 апреля 2018 | 09:32
naivnyk: "Когда афериста посадят? Или утопят за долги? )))"
Вовку?
razval74 17 апреля 2018 | 09:21
Маск предполагает тормозить вторую ступень Фалкона с помощью воздушных шаров и затем приземлять их на батутный городок.
Привет Рогозину )
vargor 17 апреля 2018 | 09:29
Враги и предатели, западные прихвостни, в своём репертуаре в комментариях. Да знаем мы какая вы сволочь и что всегда против России. Ничего нового не скажите. Вы главное помните о главном факте: народ России не с вами. Зачем нашему народу госдеповские и бандеровские портянки? Валили бы вы на свой запад и всего делов. Никто же вас не держит. Чего страдаете в ненавистной вам стране?
А те, кто каркают здесь из Украины, Израиля, Канады, США и других стран и вовсе попусту теряют время. Знаете, сколько стоит ваше мнение в России? Нисколько. Плюнуть и растереть. А как показали выборы президента России и длинные очереди в российские посольства, вы даже там в меньшинстве среди русскоговорящих. Так что знайте что вы никто и звать вас никак. А ваше русофобское мнение стоит не больше прошлогоднего снега.
gluhoy2250 17 апреля 2018 | 09:49
Мошенник Маск продолжает отмывать деньги НАСА и обворовывать американских налогоплатильщиков!
НАСА его уже не спасет.
Пирамида Тесла начала рушиться, акции упали более 8%! Это лишний раз доказывает: Маск- мошенник! В ближайшие 1,5 года Маску понадобится 8 млрд.$ для финансирования капитальных затрат, уплаты долгов и пополнения оборотного капитала. Для сравнения, Форд выпустил 6 млн машин и получил прибыль 7,6 млрд, а Маск 100 т. при убытке 2млрд!! Маск мошенник, как и вся Америка!