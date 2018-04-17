«Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост» награждены Пулитцеровской премией
Газеты «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост» награждены Пулитцеровской премией за серию материалов о предполагаемом вмешательстве России в предвыборную кампанию в США. Руководитель Оргкомитета премии Дана Канеди заявила агентству ТАСС, что материалы, отмеченные премией, не были предвзятыми. Ответы российских официальных лиц приводились в этих публикациях.
Пулитцеровская премия за журналистские работы вручается уже более 100 лет.
Комментарии2
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shicotus_live 17 апреля 2018 | 09:14
Газеты «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост» награждены Пулитцеровской премией за серию материалов о предполагаемом вмешательстве России в предвыборную кампанию в США....
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))))))))))))))) ключевое слово тут как обычно "предполагаемом"))
Нет, америкосы молодцы. К чему не прикасаются. все превращается в анализы. Обосрали Нобелевку. обосрали международное Олимпийское движение. Сейчас добрались и до Пульцеровки))
lena_spb 17 апреля 2018 | 09:36
Уже и Пулитцеровская премия там же, где Нобелевская премия мира