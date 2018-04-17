Газеты «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост» награждены Пулитцеровской премией за серию материалов о предполагаемом вмешательстве России в предвыборную кампанию в США. Руководитель Оргкомитета премии Дана Канеди заявила агентству ТАСС, что материалы, отмеченные премией, не были предвзятыми. Ответы российских официальных лиц приводились в этих публикациях.

Пулитцеровская премия за журналистские работы вручается уже более 100 лет.