Конституционный суд объявит сегодня о решении по делу студентов, формально исчерпавших отсрочки от армии
Речь идёт о тех, кто поступает в школу с 8 лет. По действующему законодательству получается, что первая отсрочка предоставляется им ещё до окончания средней школы, а вторая – при поступлении в ВУЗ. Таким образом студенты, закончившие бакалавриат, не могут поступить в магистратуру.
Два заявителя из Татарстана считают, что такой порядок нарушает конституционные принципы обеспечения равенства прав и свобод.
Комментарии1
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abbc 17 апреля 2018 | 09:10
Школьников-второгодников, если сейчас такие есть, по-моему, это тоже касается.