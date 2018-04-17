Конституционный суд объявит сегодня о решении по делу студентов, формально исчерпавших отсрочки от армии

Речь идёт о тех, кто поступает в школу с 8 лет. По действующему законодательству получается, что первая отсрочка предоставляется им ещё до окончания средней школы, а вторая – при поступлении в ВУЗ. Таким образом студенты, закончившие бакалавриат, не могут поступить в магистратуру.

Два заявителя из Татарстана считают, что такой порядок нарушает конституционные принципы обеспечения равенства прав и свобод.