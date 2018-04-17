Полиция пытается вытеснить протестующих с центрального проспекта столицы Армении
Полиция пытается вытеснить протестующих с центрального проспекта столицы Армении, передаёт корреспондент агентства РИА «Новости». Всего по городу задержаны около 30 человек, заявляют лидеры протестующих. В свою очередь, они продолжают блокировать центральные улицы.
Участники массовой акции выступают против избрания бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром. Заседание парламента, где пройдут выборы правительства, должно состояться сегодня.
Комментарии9
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mamiluk 17 апреля 2018 | 08:50
К бабке не ходи...за действиями армянских властей стоят российские спецслужбы...если они дадут слабину...Армения уйдет из под контроля российского режима...не удивлюсь, если РФ применит свои войска.
pyccokokc 17 апреля 2018 | 09:02
mamiluk: жалко, что у них полуострова нет.
zemljanka 17 апреля 2018 | 08:53
Респект армянам.
Надоел.
И вышли на протестные акции.
vasya_von_smetankin 17 апреля 2018 | 08:55
Проклятые армянские бэндэровцы!
Премьер-министр и по совместительству бывший президент их, видите ли, не устраивает!
Брали бы пример со своих старших братьев: рокировка - это наше всё!
timwlad71 17 апреля 2018 | 08:59
Полиция пытается вытеснить протестующих с центрального проспекта столицы Армении
Полиция пытается вытеснить протестующих с центрального проспекта столицы Армении, передаёт корреспондент агентства РИА «Новости». Всего по городу задержаны около 30 человек, заявляют лидеры протестующих. В свою очередь, они продолжают блокировать центральные улицы.
Участники массовой акции выступают против избрания бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром. Заседание парламента, где пройдут выборы правительства, должно состояться сегодня.
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Ну коли умом и делами не могут другого премьер-министра назначить,то чего тогда протестовать коли сами дураки.
Ну значит тут работает западная религия культурных язычников вайнахов которые сами насаждают независимость устраивая геноцид и холокост другим для утверждения своего статуса рабовладельца.
Ну так и ответ им будет диктатура Моисея.
Господа армяне,не было никакого геноцида армян. Армяне сами себе резню каждый раз устраивают на основе своей религии культурных язычников вайнахов в борьбе за сытость только своего рабовладельческого брюха.
Горе побеждённым.
Опять скоро будет война памятников когда Моисей придёт усмирять религию вайнахов культурных язычников желающих только на геноциде и холокосте наживаться,но не на религии солидарной ответственности.
Отброс цивилизации эти армяне как и вся светская западная культура партийных язычников последователей Каина и Иуды.
a_111111 17 апреля 2018 | 09:10
timwlad71: Надеюсь ты сядешь за свой пост и надолго. Мерзавец
timwlad71 17 апреля 2018 | 09:24
a_111111: Надеюсь ты сядешь за свой пост и надолго. Мерзавец
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Ну вообще то сажать кого за то,что армяне передрались между собой в Храме при снисхождении Благодатного Огня,это как раз репутация культурного религиозного язычества вайнахов,где назначенный раб всегда виновен во всём.
a_111111 17 апреля 2018 | 09:04
Я часто бываю в Ереване и улицы с названием Центральный проспект там нет. Алексей Венидиктов, редакцию сайта давно пора менять!
thesonhuman 17 апреля 2018 | 09:06
Саргосян хитёр, не даром армянин. Ведь, если бы он избирался бы вновь президентом, то народ просто не избрал бы его. А в случае премьер министра, его избирает не народ, а депутаты и он проходит.