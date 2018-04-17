Полиция пытается вытеснить протестующих с центрального проспекта столицы Армении, передаёт корреспондент агентства РИА «Новости». Всего по городу задержаны около 30 человек, заявляют лидеры протестующих. В свою очередь, они продолжают блокировать центральные улицы.

Участники массовой акции выступают против избрания бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром. Заседание парламента, где пройдут выборы правительства, должно состояться сегодня.