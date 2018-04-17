Торговый центр загорелся в Архангельске

Пожар произошел утром во вторник в торговом центре «Фокус» в Архангельске, сообщает ГУ МЧС России по Архангельской области.

Согласно сообщению, пожар начался в 6:40 МСК, торговый центр «Фокус» расположен по адресу Вологодская улица, 8.

«На место пожара выехали пожарно-спасательные расчЈты (...) в составе 30 человек и две единиц техники», — сообщает ГУ МЧС.

О пострадавших не сообщается.