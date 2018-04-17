Торговый центр загорелся в Архангельске
Согласно сообщению, пожар начался в 6:40 МСК, торговый центр «Фокус» расположен по адресу Вологодская улица, 8.
«На место пожара выехали пожарно-спасательные расчЈты (...) в составе 30 человек и две единиц техники», — сообщает ГУ МЧС.
О пострадавших не сообщается.
Комментарии2
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ostapbey 17 апреля 2018 | 08:45
Там или Весенняя Вишня. Или Хромой Олень..
Даже.
venmud 17 апреля 2018 | 09:03
"пожар начался в 6:40 МСК"
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В нерабочее время. Значит "спор хозяйственных субъектов", а причину "найдут" в коротком замыкании.