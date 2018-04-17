Эксперты считают причиной пожара в Кемерово замыкание в электропроводке, которое произошло из-за протечек в крыше

Эксперты считают причиной пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово короткое замыкание в электропроводке, которое произошло из-за протечек в крыше. От замыкания загорелся плафон , капающий пластик поджёг поролоновые кубики в детском бассейне. Возгорание могло не распространиться, однако огонь быстро раздула вентиляция, которую в момент пожара никто не выключил.

Об этом сегодня пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источник, который знаком с заключением специалистов Исследовательского Центра МЧС.

В результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня», по официальным данным. погибли 64 человека, а том числе, 41 ребёнок.