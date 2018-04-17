Страны «большой семёрки» призвали российские власти ответить на вопросы об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Страны «большой семёрки» призвали российские власти ответить на вопросы об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. В заявлении по итогам встречи министров иностранных дел семи ведущих стран мира говорится: «Мы разделяем точку зрения Великобритании, что с большой долей вероятности Россия ответственна за нападение, и нет никакого другого правдоподобного объяснения».
Авторы заявления потребовали, чтобы российские власти раскрыли все данные по программе производства нервнопаралитического газа «Новичок», которым, по данным британских властей, были отравлены Скрипали.
Комментарии2
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che21 17 апреля 2018 | 08:35
Спросите с него по полной,ибо не ..й!
putin_itogy 17 апреля 2018 | 08:36
Кремлёвский упырь отравитель - ты зачем травишь людей по всему миру?
Чекистский гадёныш, ответь цивилизованному миру!