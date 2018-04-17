Страны «большой семёрки» призвали российские власти ответить на вопросы об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

Страны «большой семёрки» призвали российские власти ответить на вопросы об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. В заявлении по итогам встречи министров иностранных дел семи ведущих стран мира говорится: «Мы разделяем точку зрения Великобритании, что с большой долей вероятности Россия ответственна за нападение, и нет никакого другого правдоподобного объяснения».

Авторы заявления потребовали, чтобы российские власти раскрыли все данные по программе производства нервнопаралитического газа «Новичок», которым, по данным британских властей, были отравлены Скрипали.