Роскомнадзор разослал владельцам прокси-серверов уведомления о предстоящих блокировках
В письмах ведомства утверждается, что компании призывают к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности. Это делается на фоне попытки Роскомнадзора заблокировать мессенджер «Телеграм», для доступа к которому в числе прочего используются и прокси-серверы.
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