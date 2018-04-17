Роскомнадзор разослал владельцам прокси-серверов уведомления о предстоящих блокировках

В письмах ведомства утверждается, что компании призывают к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности. Это делается на фоне попытки Роскомнадзора заблокировать мессенджер «Телеграм», для доступа к которому в числе прочего используются и прокси-серверы.