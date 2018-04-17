Один из лидеров протестного движения в Армении Никол Пашинян объявил о начале тотальных акций неповиновения

Один из лидеров протестного движения в Армении депутат парламента Никол Пашинян объявил о начале тотальных акций неповиновения. Как передаёт Интерфакс, он и его сторонники передвигаются по центральным улицам Еревана, время от времени перекрывая автомобильное движение. На встрече со сторонниками в центре города он призвал блокировать улицы и работу госведомств.

Как передаёт корреспондент Интерфакса, Пашинян демонстративно порвал уведомление полиции, которое постановило прекратить акции протеста.

Протесты в Армении направлены против бывшего президента Сержа Саргсяна, который фактически останется у власти, если парламент изберёт его премьер-министром.