Один из лидеров протестного движения в Армении Никол Пашинян объявил о начале тотальных акций неповиновения
Один из лидеров протестного движения в Армении депутат парламента Никол Пашинян объявил о начале тотальных акций неповиновения. Как передаёт Интерфакс, он и его сторонники передвигаются по центральным улицам Еревана, время от времени перекрывая автомобильное движение. На встрече со сторонниками в центре города он призвал блокировать улицы и работу госведомств.
Как передаёт корреспондент Интерфакса, Пашинян демонстративно порвал уведомление полиции, которое постановило прекратить акции протеста.
Протесты в Армении направлены против бывшего президента Сержа Саргсяна, который фактически останется у власти, если парламент изберёт его премьер-министром.
Комментарии1
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naivnyk 17 апреля 2018 | 08:35
Шалить будите, кафешки закроем! Хотя готовите хорошо, врать не буду, не хотелось бы (((