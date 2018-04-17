В Москве этой ночью было зафиксировано четырёхкратное превышение уровня сероводорода
Наибольшая концентрация отмечалась в районе Косино-Ухтомский на востоке столицы. Превышения отмечались ещё в нескольких районах города.
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Наибольшая концентрация отмечалась в районе Косино-Ухтомский на востоке столицы. Превышения отмечались ещё в нескольких районах города.
Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…
Комментарии13
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tvitov66 17 апреля 2018 | 08:19
Наше мудрое руководство и доброе правительство поставляют населению этот вонючий - зачеркнуто - горючий газ абсолютно бесплатно ... а могли бы и плату за сие благодеяние брать!
luger_max_otto 17 апреля 2018 | 08:24
Этот режим воняет...
perestarok 17 апреля 2018 | 08:20
"В Москве этой ночью было зафиксировано четырёхкратное превышение уровня сероводорода"
Выброшенные на свалки продукты разлагаются. Нужен закон, запрещающий выбрасывать продукты.
alexisgross_042018 17 апреля 2018 | 08:25
perestarok: Правильно - надо собирать в пакетик и присылать тебе в качестве гуманитарной помощи :)) А то судя по аватарке отощал, а вонь способствует медитациям.
vlabumur 17 апреля 2018 | 08:27
perestarok: Нужен закон, запрещающий выбрасывать продукты.
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Это полумера .Нужен закон, запрещающий производить продукты.
ur_sus 17 апреля 2018 | 08:28
perestarok:
Перестарый, а у меня есть более правдоподобная версия: как только приходит новость о том, что "неопозннные" самолёты отбомбились по Сирии, в Москве "портится" воздух. Видать яйцеголовый хоть и на рублёвке, но бздит по привычке, будто в Дамаске...
perestarok 17 апреля 2018 | 08:34
ur_sus, vlabumur, alexisgross_042018: почитав ваши посты понял, что виноват во всём не Путин, а Сталин, уничтоживший массу нормальных людей. А вы - это то, что после этого геноцида осталось.
domtrubaiiiataji 17 апреля 2018 | 08:26
а слопатыеды утверждают, что они не обосрались после ракетного удара, факты говорят об обратном
avp235 17 апреля 2018 | 08:27
Сероводород, сера.... Москва превращается в Ад. Черти правят бал.
tks 17 апреля 2018 | 08:28
Из Кремля тянет, запах Дьявола!
zollendorf 17 апреля 2018 | 08:31
Так предсказывали же массовое пуканье.
putin_itogy 17 апреля 2018 | 08:34
Дьявол в Кремле.
В Москве Ад.
Всё логично.
alexisgross_042018 17 апреля 2018 | 08:34
Если вы будете строить целые районы на месте бывших свалок и полигонов для мусора, то там просто по умолчанию должно пахнуть фиалками !!! Это фундаментальный закон природы и обсуждению не подлежит !!!