Австралия обвинила Россию в массированных кибератаках в августе 2017 года

Объектами этих действий было значительное число австралийских организаций. Однако нет свидетельств того, что им был нанесён ущерб, сказал министр кибербезопасности Австралии Ангус Тейлор.

В свою очередь, министр обороны Австралии Марис Пейн сказала, что мишенями для российских кибератак могли стать примерно 400 австралийских компаний. В заявлениях чиновников подчёркивается, что атаки осуществлялись при государственной поддержке.