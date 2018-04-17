Австралия обвинила Россию в массированных кибератаках в августе 2017 года
Объектами этих действий было значительное число австралийских организаций. Однако нет свидетельств того, что им был нанесён ущерб, сказал министр кибербезопасности Австралии Ангус Тейлор.
В свою очередь, министр обороны Австралии Марис Пейн сказала, что мишенями для российских кибератак могли стать примерно 400 австралийских компаний. В заявлениях чиновников подчёркивается, что атаки осуществлялись при государственной поддержке.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
marazmkrepchal 17 апреля 2018 | 08:22
Как до жирафа.
opiatnovyi63 17 апреля 2018 | 08:23
Уже до Австралии добрались наши атакующие!
xoxlotvari 17 апреля 2018 | 08:23
А как там кенгуру , кенгуру не пострадали? Ааааааааа........ Путинпрекрати !
vla7815 17 апреля 2018 | 08:33
Зря что ли вова питерский создавал кибервойска ???? Вот теперь все видят для чего - чтобы гадить по всему миру. А его больше ни чему и не учили в жизни. Только гадить, дурить, тырить. Специальность такая. Экономику как поднять и улучшить жизненный уровень населения он в упор не знает. Не учили его таким вещам.
grizzlybear 17 апреля 2018 | 08:34
Никого не отравили?