Взят под стражу последний из находившихся на свободе фигурантов дела «Приморских партизан»
Вадим Ковтун до сегодняшнего дня находился под подпиской о невыезде. На прошлой неделе присяжные вынесли обвинительный вердикт на третьем рассмотрении дела в краевом суде во Владивостоке.
Речь идёт о вооружённой группе, которая действовала в Приморском крае в 2009 году. Первый судебный процесс начался в 2013. Во время второго судебного процесса подсудимые были оправданы коллегией присяжных, после чего двое из них были освобождены в зале суда, а трое других остались под стражей, поскольку они были приговорены по другим эпизодам.
Комментарии1
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perestarok 17 апреля 2018 | 08:22
"Взят под стражу последний из находившихся на свободе фигурантов дела «Приморских партизан»"
Жалко ребят. Правильным делом занимались. Какая сволочь их предала? Произвол государства уже зашкаливает.