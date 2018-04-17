Z Архив новостей новости
5 9 6 1435
08:15, 17 апреля 2018

Противоречивые данные приходят о якобы произошедшей атаке на сирийский аэродром Шайрат

Осведомлённый российский источник заявил Интерфаксу, что никакой атаки не было, и аэродром работает в плановом режиме.

Ранее сирийские СМИ сообщили, что силы противоздушной обороны страны сбили не менее 9 ракет в провинции Хомс. Сообщалось, что по некоторым данным, атаке подвергся аэродром Шайрат, по другим – авиабаза Т-4, которая в апреле уже подвергалась израильскому ракетному удару. Пентагон заявил, что не участвовал в атаке в Хомсе, армия обороны Израиля указывает, что ей ничего неизвестно об этом инциденте.

Комментарии

9

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

bukshish 17 апреля 2018 | 08:21

Новая тактика в информационных войнах? СССР и Германия хотя бы действительно обстреливали себя, чтобы начать войны с соседями. А здесь, возможно, никакого мальчика и не было.

ur_sus 17 апреля 2018 | 08:22

bukshish:
Да тут и к бабке не ходи: пупкинские отбомбились по асадовским "глупыми" бомбами, а ещё более глупые совковые ракеты сбили глупые бомбы. Глупое асадовское ТВ дурит головы глупым сирийцам, а умное пупкинское ТВ создаёт "инфошум". Завтра умный соловей-помётчик отбомбится глупым помётом по мозгам "дарагих рассеянцев".Дебилы, б..

serge_moro 17 апреля 2018 | 08:29

ur_sus: Генеральный штаб России последовательно перенял опыт ЦИК,как считать сбитые ракеты в Сирии.

Они их считают также ,как голоса отданные за Путина.Из 103 выпущенных ракет наши доблестные генералы посчитали 71 сбитыми советскими С-200.Я представляю себе,если бы в Сирии были С-300 ,то было бы сбито 100 % ракет.А,вот ,если бы в Сирии были С-400,то была бы чуровская цифра146 % сбитых ракет. Правда ,американцы и их союзники говорят,что ни одна ракета не была сбита и мне приходиться верить американцам,потому что это похоже на правду. Как С-200 может что-то сбить,если Томагавки летят очень низко 30-50 метров и огибают все помехи на их пути..

С-200 и все эти Буки хорошо сбивают гражданские самолеты ,которые не защищены от ракет земля-воздух.

Вся путинская система патологически лжива и аморальна.Лгут все чиновники,включая генералов и адмиралов. Лживость власти стала нормой взаимоотношений ,как внутри страны,так и за ее пределами. Можно ненавидеть путинский режим и быть истинным патриотом,любящим искренне родную Россию. Но невозможно любить Путина и желать процветания и добра России .На мой взгляд это патология и врачи здесь бессильны. Путин ,как вор отлично справляется со своими обязанностями все 19 лет. Путин,как президент России это анекдот, из черного юмора.

Ведь,он ни дня не проработал,как президент на благо своего народа. И уже никогда не поработает .У него нет просто времени и особенного желания.Но,он в своих посланиях говорит,что он делает все для людей и только для них.Говорите вы тоже, как в том анекдоте.Мы видим,что он делает. Вонь на всю страну от мусора,который заванял уже все,что можно.Сожженные дети и главный виновник Тулеев был только награжден и с почетом избран в законодательную власть своего региона.Путин это отстой полный и пока он и его соратники у власти ,кроме вони,лжи,смертей и нищеты, страну больше ничего не ждет.Там где Путин там в принципе изначально ничего хорошего не было заложено.

ur_sus 17 апреля 2018 | 08:36

serge_moro:
Эти сирийские горе-вояки не могут определить КАКОЙ обьект бомбили, но ТОЧНО знают, что ВСЕ ракеты сбили. Ну не идиоты?

tvitov66 17 апреля 2018 | 08:30

На бескрайних просторах интернета и в самых ватных мозгах наше ПВО самое могучее!

zz682 17 апреля 2018 | 08:34

tvitov66: Отчет ОЗХО о Сирии. Там об инспекции разбомбленного объекта, п.11. Инспекция была в конце ноября, опубликован месяц назад. Образцы ничего не показали, никакой активностиУругвайская разведка @UrgIntellegence
15 апр. CNN со ссылкой на Понтагон выложил фото объекта в Дамаске якобы до и после атаки. Израиль утверждает, что разбомбил его еще в 2013. Фото по ссылке: http://supercoolpics.com/izrail-nanes-aviaudary-po-te.. …. Но по версии США там подпольный химцентр, на который не жалко 70 топоров. Кретины..

domtrubaiiiataji 17 апреля 2018 | 08:21

ничего необычного, цахал помог "разгрузить" самолет с "гуманитаркой" для хезболы, прямо на аэродроме. доиграются слопатыеды

tag188 17 апреля 2018 | 08:24

Теперь резюмируем деятельность российско-сирийских ПВО на основе имеющихся фактов:
1. При атаке коалиции выпущена 103 ракеты, все они благополучно поразили свои цели.
2. Следующей ночью ВВС Израиля атаковали цели на территории сири, благополучно поразили их, все самолеты самолеты благополучно вернулись на базу.
3. Вчера ночью сирийские ПВО героически отразили налет на свои аэродромы, который, как выясняется... никто не совершал.
Мораль: российским военным необходимо проверить, все ли их самолеты взлетевшие с Хмеймима, вернулись обратно.

ostanovka 17 апреля 2018 | 08:32

Это повылазили русские домашние заготовки про обстрел аэродромов пресловутыми 103 крылатыми ракетами, из которых доблестное русское ПВО, по сведениям мо РФ вообще не участвовавшее в отражении атаки, отбило 214 штук.

Самое обсуждаемое

Блоги

Сергей Пархоменко журналист

«Когда нам понадобятся независимые издания, мы сами их создадим» Человеку так хочется опять назад во влиятельные политики, что его аж судорогой свело. Какие тут шутки: мучается человек на наших глазах, страдает, бьется…

5 151 6 61268 10.04
Kсурков, власть, сми, мнения
Блоги

Посол России в США А.Антонов: «Вся ответственность – на Вашингтоне, Лондоне и Париже» Реализуется заранее запланированный сценарий. Нам опять грозят. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий…

5 315 6 22993 14.04
Kсирия, политика, сша, общество, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

По рублю шарахнуло. Где ответочка? Если курс рубля и дальше снизится, ниже 67-70, то вот тут можно ожидать рост турпотока на курорты Краснодарского края и Крыма…

5 216 6 97165 10.04
Kтуризм, экономика, финансы, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2915280

5 156 6 11624 13.04
#слушать 01:44:55 8читать ;смотреть $скачать 24.0 МБ
Блоги

Борис Жуйков: Полоний и «Новичок»: провокация или попытки скрытого убийства? Совершенно непонятно, зачем это надо было делать. Для провокации это не самое лучшее вещество…

5 95 6 36419 10.04
Kвеликобритания, рф, конфликты, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…

5 323 6 31306 14.04
Kсирия, война, сша, общество, политика, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

Иду на выборы Считаю варварской политику мэра Собянина и партии «Единая Россия» в отношении нашей столицы. Хочу изменить эту систему и развернуть город лицом к людям…

5 128 6 13381 11.04
8читать ;смотреть
Kмосква, мэр, политика, выборы, видео, мнения
Блоги

Дональд Трамп о ракетном ударе по Сирии: Может быть, очень скоро или совсем не скоро! Президент США заявил в «Твиттере», что никогда не говорил о сроках нанесения удара…

5 176 6 19274 12.04
Kсирия, сша, рф, конфликты, трамп, события
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Первым праймериз предложил именно я Илья Яшин имеет на это полное право – но при этом еще два месяца назад публично обещал, что не пойдет на выборы против меня. Я искренне считал, что мы находимся в партнерских отношениях…

5 65 6 7437 11.04
Kполитика, общество, власть, навальный, яшин, мнения
Блоги

Владимир Путин: Россия самым серьёзным образом осуждает нападение на Сирию Вновь, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу «Шайрат», в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения…

5 663 6 78115 14.04
Kрф, сирия, события
Интервью Разворот

Александр Гольц гость: Александр Гольц военный обозреватель (по телефону)

Россия vs США. Как будет развиваться конфликт в Сирии? Мы должны молиться, что американцы выберут вегетарианский, я бы сказал, сценарий, который был выбран в прошлом году: заранее предупредить Россию, чтобы она убрала военнослужащих, потом ударить по одиночной цели…

5 49 6 32537 10.04
#слушать 14:11 8читать ;смотреть $скачать 3.2 МБ
Kсирия, видео
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Это настоящий геноцид мусульман США пытаются создать однополярный мир на крови миллионов невинных людей, подчинить себе весь мир. Этого мы не можем позволить…

5 107 6 14265 14.04
Kсша, сирия, политика, мнения
Блоги

Эксперты ОЗХО подтвердили, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом Доклад (англ.)...

5 181 6 24534 12.04
Блоги

Игорь Николаев экономист

Санкции на спрос Самые серьезные проблемы для российской экономики еще впереди…

5 317 6 161447 10.04
Kэкономика, рф, финансы, политика, санкции, мнения
Блоги

ФСБ получила «ключи шифрования» Telegram Шутливое послание, якобы от лица основателя мессенджера, выложил у себя в телеграм-канале адвокат Павел Чиков…

5 131 6 63957 10.04
Kполитика, общество, интернет, юмор, события
Блоги

Законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США…» «Исчерпание исключительного права на товарные знаки… правообладателями которых являются граждане США»...

5 236 6 34927 13.04

Популярное за неделю

Новости

Сирийские средства ПВО отразили два ракетных удара по военным аэродромам Шайрат и Думейр По информации новостного портала «Аль-Масдар», авиабазы атаковали ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана

5 14 6 5274
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Российские генералы при упоминании об Асаде стыдливо отводят глаза: «не досмотрели: отвернешься, а он, гаденыш, уже куда-нибудь ядовитые газы пускает». Вот завели гадкого дружка, у которого недержание ядовитых газов…

5 120 6 195665 11.04
#слушать 49:15 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kполитика, государство, общество, сетевизор, передачи, видео
Голосование
Кто ваш кандидат в мэры Москвы?
5 68 6 48792 12.04
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Нам объявлена война. С кем Вы, Владимир Владимирович? У большинства россиян назрел большой вопрос — почему если у нас есть такая мощь, ракеты на ядерной тяге, уникальное оружие, почему нас никто не боится и пинает, как только может?..

5 772 6 263935 11.04
Kполитика, рф, власть, путин, общество, экономика, финансы, события
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ «Если в Минобороны сидят идиоты» «Если в Минобороны сидят идиоты» Эксперты оценивают вероятность большой войны из-за Сирии…

5 261 6 214008 12.04
8читать ;смотреть
Kсирия, сша, рф, политика, конфликты, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6897834
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3411112

Сегодня в эфире