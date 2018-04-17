Противоречивые данные приходят о якобы произошедшей атаке на сирийский аэродром Шайрат
Осведомлённый российский источник заявил Интерфаксу, что никакой атаки не было, и аэродром работает в плановом режиме.
Ранее сирийские СМИ сообщили, что силы противоздушной обороны страны сбили не менее 9 ракет в провинции Хомс. Сообщалось, что по некоторым данным, атаке подвергся аэродром Шайрат, по другим – авиабаза Т-4, которая в апреле уже подвергалась израильскому ракетному удару. Пентагон заявил, что не участвовал в атаке в Хомсе, армия обороны Израиля указывает, что ей ничего неизвестно об этом инциденте.
Комментарии9
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bukshish 17 апреля 2018 | 08:21
Новая тактика в информационных войнах? СССР и Германия хотя бы действительно обстреливали себя, чтобы начать войны с соседями. А здесь, возможно, никакого мальчика и не было.
ur_sus 17 апреля 2018 | 08:22
bukshish:
Да тут и к бабке не ходи: пупкинские отбомбились по асадовским "глупыми" бомбами, а ещё более глупые совковые ракеты сбили глупые бомбы. Глупое асадовское ТВ дурит головы глупым сирийцам, а умное пупкинское ТВ создаёт "инфошум". Завтра умный соловей-помётчик отбомбится глупым помётом по мозгам "дарагих рассеянцев".Дебилы, б..
serge_moro 17 апреля 2018 | 08:29
ur_sus: Генеральный штаб России последовательно перенял опыт ЦИК,как считать сбитые ракеты в Сирии.
Они их считают также ,как голоса отданные за Путина.Из 103 выпущенных ракет наши доблестные генералы посчитали 71 сбитыми советскими С-200.Я представляю себе,если бы в Сирии были С-300 ,то было бы сбито 100 % ракет.А,вот ,если бы в Сирии были С-400,то была бы чуровская цифра146 % сбитых ракет. Правда ,американцы и их союзники говорят,что ни одна ракета не была сбита и мне приходиться верить американцам,потому что это похоже на правду. Как С-200 может что-то сбить,если Томагавки летят очень низко 30-50 метров и огибают все помехи на их пути..
С-200 и все эти Буки хорошо сбивают гражданские самолеты ,которые не защищены от ракет земля-воздух.
Вся путинская система патологически лжива и аморальна.Лгут все чиновники,включая генералов и адмиралов. Лживость власти стала нормой взаимоотношений ,как внутри страны,так и за ее пределами. Можно ненавидеть путинский режим и быть истинным патриотом,любящим искренне родную Россию. Но невозможно любить Путина и желать процветания и добра России .На мой взгляд это патология и врачи здесь бессильны. Путин ,как вор отлично справляется со своими обязанностями все 19 лет. Путин,как президент России это анекдот, из черного юмора.
Ведь,он ни дня не проработал,как президент на благо своего народа. И уже никогда не поработает .У него нет просто времени и особенного желания.Но,он в своих посланиях говорит,что он делает все для людей и только для них.Говорите вы тоже, как в том анекдоте.Мы видим,что он делает. Вонь на всю страну от мусора,который заванял уже все,что можно.Сожженные дети и главный виновник Тулеев был только награжден и с почетом избран в законодательную власть своего региона.Путин это отстой полный и пока он и его соратники у власти ,кроме вони,лжи,смертей и нищеты, страну больше ничего не ждет.Там где Путин там в принципе изначально ничего хорошего не было заложено.
ur_sus 17 апреля 2018 | 08:36
serge_moro:
Эти сирийские горе-вояки не могут определить КАКОЙ обьект бомбили, но ТОЧНО знают, что ВСЕ ракеты сбили. Ну не идиоты?
tvitov66 17 апреля 2018 | 08:30
На бескрайних просторах интернета и в самых ватных мозгах наше ПВО самое могучее!
zz682 17 апреля 2018 | 08:34
tvitov66: Отчет ОЗХО о Сирии. Там об инспекции разбомбленного объекта, п.11. Инспекция была в конце ноября, опубликован месяц назад. Образцы ничего не показали, никакой активностиУругвайская разведка @UrgIntellegence
15 апр. CNN со ссылкой на Понтагон выложил фото объекта в Дамаске якобы до и после атаки. Израиль утверждает, что разбомбил его еще в 2013. Фото по ссылке: http://supercoolpics.com/izrail-nanes-aviaudary-po-te.. …. Но по версии США там подпольный химцентр, на который не жалко 70 топоров. Кретины..
domtrubaiiiataji 17 апреля 2018 | 08:21
ничего необычного, цахал помог "разгрузить" самолет с "гуманитаркой" для хезболы, прямо на аэродроме. доиграются слопатыеды
tag188 17 апреля 2018 | 08:24
Теперь резюмируем деятельность российско-сирийских ПВО на основе имеющихся фактов:
1. При атаке коалиции выпущена 103 ракеты, все они благополучно поразили свои цели.
2. Следующей ночью ВВС Израиля атаковали цели на территории сири, благополучно поразили их, все самолеты самолеты благополучно вернулись на базу.
3. Вчера ночью сирийские ПВО героически отразили налет на свои аэродромы, который, как выясняется... никто не совершал.
Мораль: российским военным необходимо проверить, все ли их самолеты взлетевшие с Хмеймима, вернулись обратно.
ostanovka 17 апреля 2018 | 08:32
Это повылазили русские домашние заготовки про обстрел аэродромов пресловутыми 103 крылатыми ракетами, из которых доблестное русское ПВО, по сведениям мо РФ вообще не участвовавшее в отражении атаки, отбило 214 штук.