Противоречивые данные приходят о якобы произошедшей атаке на сирийский аэродром Шайрат

Осведомлённый российский источник заявил Интерфаксу, что никакой атаки не было, и аэродром работает в плановом режиме.

Ранее сирийские СМИ сообщили, что силы противоздушной обороны страны сбили не менее 9 ракет в провинции Хомс. Сообщалось, что по некоторым данным, атаке подвергся аэродром Шайрат, по другим – авиабаза Т-4, которая в апреле уже подвергалась израильскому ракетному удару. Пентагон заявил, что не участвовал в атаке в Хомсе, армия обороны Израиля указывает, что ей ничего неизвестно об этом инциденте.