Лондонская биржа металлов сегодня приостановит торги алюминием, произведенным компанией «Русал»
Это решение с санкциями США, которым подвергся сам «Русал» и его основной владелец Олег Дерипаска.
Торги продукцией «Русала» будут приостановлены до тех пор, пока биржа не выработает подход к дальнейшему взаимодействию с компанией. Об этом говорится в сообщении Лондонской биржи металлов. У всех владельцев металла под брендом UC Rusal с сегодняшнего дня будут требовать письменные доказательства того, что это не нарушает санкции, наложенные на компанию американской стороной.
Компания Олега Дерипаски и сам миллиардер оказались в санкционном списке США 6 апреля. Накануне акции «Русала» ждало очередное обрушение в преддверие обнародования новых санкций. Ценные бумаги компании на Гонконгской бирже подешевели до исторического минимума. На Московской бирже падение, однако, оказалось не таким серьезным. Сам алюминий, напротив, подорожал в связи с санкциями.
В российском правительстве уже заявили, что обсуждают меры поддержки компаний, попавших под санкции.
Комментарии4
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opiatnovyi63 17 апреля 2018 | 08:10
Пока в России правит воровской режим, санкции будут усиливаться ..
ivar1964 17 апреля 2018 | 08:13
А рубль и акции "Русала" продолжат падение.
taglit 17 апреля 2018 | 08:16
ivar1964: По сообщениям СМИ, акции российской алюминиевой компании «Русал» на Гонконгской фондовой бирже вновь понизились. В течение торговой сессии они подешевели на 24 процента, и стоимость одной депозитарной расписки опустилась до полутора гонконгских долларов.
По оценкам СМИ, это самая низкая стоимость бумаг в истории компании, которая разместила их в Гонконге в 2010 году. За 10 дней акции «Русала» в Гонконге подешевели почти втрое. При открытии торгов Московской биржи акции компании упали на 23%, но потом несколько сократили падение и восстановили позиции до семи процентов в минусе. По данным источников агентства Bloomberg, инвестбанки, включая Goldman Sachs, UBS и JPMorgan, в конце прошлой недели продавали евробонды «Русала» по 30-50 центов за доллар номинала, т.е. почти в три раза дешевле, чем неделей ранее.
Котировки «Русала» начали падать неделю назад, когда компания сообщила о возможном техническом дефолте по некоторым видам долговых обязательств из-за введения американских санкций.
davi__koloradov 17 апреля 2018 | 08:15
рашке "санкции только на пользу" бгг.