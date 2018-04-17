Лондонская биржа металлов сегодня приостановит торги алюминием, произведенным компанией «Русал»

Это решение с санкциями США, которым подвергся сам «Русал» и его основной владелец Олег Дерипаска.

Торги продукцией «Русала» будут приостановлены до тех пор, пока биржа не выработает подход к дальнейшему взаимодействию с компанией. Об этом говорится в сообщении Лондонской биржи металлов. У всех владельцев металла под брендом UC Rusal с сегодняшнего дня будут требовать письменные доказательства того, что это не нарушает санкции, наложенные на компанию американской стороной.

Компания Олега Дерипаски и сам миллиардер оказались в санкционном списке США 6 апреля. Накануне акции «Русала» ждало очередное обрушение в преддверие обнародования новых санкций. Ценные бумаги компании на Гонконгской бирже подешевели до исторического минимума. На Московской бирже падение, однако, оказалось не таким серьезным. Сам алюминий, напротив, подорожал в связи с санкциями.

В российском правительстве уже заявили, что обсуждают меры поддержки компаний, попавших под санкции.