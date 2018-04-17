Парламент Армении сегодня проведет выборы премьер-министра страны

Голосованию могут помешать тысячи демонстрантов, недовольных тем, что на этот пост претендует бывший президент Серж Саргсян.

Глава протестного движения, лидер оппозиционной фракции Никол Пашинян призвал своих сторонников блокировать все подъезды к зданию парламента. Накануне здесь же произошли столкновения демонстрантов с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек как с одной, так и с другой стороны. Митингующие пытались прорвать оцепление, силовики применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Активисты выражают недовольство в связи с кандидатурой нового премьер-министра. Этот пост может занять экс-президент страны Серж Саргсян. В начале апреля истекла вторая пятилетка его правления страной, а теперь он хочет возглавить парламент. Однако это вряд ли стоит рассматривать как «понижение» в должности. Согласно положениям конституционной реформы, которую к слову инициировал сам Саргсян, Армения переходит к новой, парламентской форме правления. Теперь вся полнота исполнительной власти будет сосредоточена в руках премьер-министра, а президенту оставят ограниченные, представительские функции.

Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело по факту массовых беспорядков.