Сергей Собянин предлагает продлить время голосования на выборах мэра Москвы на два часа
Сергей Собянин предлагает продлить время голосования на выборах мэра Москвы на два часа – до 22.00
Один из кандидатов на пост градоначальника Дмитрий Гудков считает, что эта инициатива имеет свои плюсы и минусы. Главное, добавил Гудков, это не увеличение количества часов для голосования, а чтобы выборы были настоящими и конкурентными.
Комментарии2
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vlabumur 17 апреля 2018 | 08:32
Хорошо бы исполнять закон.А не менять его ежеминутно.
goshan31 17 апреля 2018 | 08:33
Предлагаю не останавливаться и голосовать неделю!, включая ночь- до полной победы " суверенной демократии на земле"!