Сергей Собянин предлагает продлить время голосования на выборах мэра Москвы на два часа – до 22.00

Один из кандидатов на пост градоначальника Дмитрий Гудков считает, что эта инициатива имеет свои плюсы и минусы. Главное, добавил Гудков, это не увеличение количества часов для голосования, а чтобы выборы были настоящими и конкурентными.