Противоречивые сообщения поступают из Сирии о новом ракетном ударе
По некоторым данным, на базу, в сторону которой летели ракеты, были российские военные.
Сирийские государственные СМИ со ссылкой на своих военных сообщили, что средства ПВО ночью сбили девять ракет в районе провинции Хомс. Утверждается, что они были нацелены на военную базу Шайрат. Однако источник «Интерфакса» сообщил, что аэродром работает в плановом режиме. Никаких атак этой ночью не было. Сирийские СМИ предполагают, что ракеты запустил Израиль.
По другим данным, они летели в сторону авиабазы Т-4, которая ранее в этом месяце уже подвергалась, предположительно израильскому ракетному удару.
Наконец, арабские канал «Аль-Маядин»без ссылок на какие-либо источники сообщил, что средства ПВО Сирии сбили три ракеты, возможно, израильские, выпущенные, в сторону авиабазы Думейр близ Дамаска. Судя по всему, ни одна из ракет не достигла цели. Телеканал отмечает, что на этом объект, предположительно, находятся российские военные.
Комментариев со стороны Минобороны России по этому поводу пока не было.
Комментарии10
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opiatnovyi63 17 апреля 2018 | 08:04
Сирия давно оккупирована Россией.
ur_sus 17 апреля 2018 | 08:09
opiatnovyi63:
Всё было не так: всего было 103 ракеты. Из них сбито 170, но 103 оставшиеся всё-таки прорвались к целям и все их уничтожили, но оставшиеся 67 всё-таки сбили, но...
sg81g 17 апреля 2018 | 08:14
ur_sus:
Пока ты, клован, пытаешься тут петросянить, ракеты твоего господина все сбивают и сбивают. На этот раз все. Ну конечно это могли мыть те умнейшие ракеты Трампа, которые увидели в субботу что их хотят сбить и где то отсиделись немного..
ur_sus 17 апреля 2018 | 08:17
sg81g:
Ипанько, обломки "трамповских ракет" предьяви? Нет их у Пупкина, и у Асада нет. Так-то...
eternity88 17 апреля 2018 | 08:20
ur_sus: да, был бы жив магистр Йода, точно сказал бы: "Противоречие чую я!"
agamasat 17 апреля 2018 | 08:04
Да это просто возвращаются те ракеты, которые были выпущены сирийскими ПВО по американским томагавкам, так и не найдя своих целей.)
oleg_z 17 апреля 2018 | 08:05
Уж не Асад ли решил спровоцировать российских военных на "решительный ответ"?
domtrubaiiiataji 17 апреля 2018 | 08:09
да какие противоречивые, Израильтяне снова "разгрузили" самолет с "гуманитаркой" для хезболы, прямо на взлетной полосе аэродрома, обычное дело
zollendorf 17 апреля 2018 | 08:13
Если бы Израиль что то запустил в сторону баз России, они прилетели бы точно в назначенное место не обращая внимания ни на какой российско-сирийский хлам.
perestarok 17 апреля 2018 | 08:24
"Противоречивые сообщения поступают из Сирии о новом ракетном ударе
По некоторым данным, на базу, в сторону которой летели ракеты, были российские военные…"
Если погибли российские военные, Венедиктов поставит редакции ящик шампанского.