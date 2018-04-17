"Противоречивые сообщения поступают из Сирии о новом ракетном ударе

По некоторым данным, на базу, в сторону которой летели ракеты, были российские военные.

Сирийские государственные СМИ со ссылкой на своих военных сообщили, что средства ПВО ночью сбили девять ракет в районе провинции Хомс. Утверждается, что они были нацелены на военную базу Шайрат. Однако источник «Интерфакса» сообщил, что аэродром работает в плановом режиме. Никаких атак этой ночью не было. Сирийские СМИ предполагают, что ракеты запустил Израиль.

По другим данным, они летели в сторону авиабазы Т-4, которая ранее в этом месяце уже подвергалась, предположительно израильскому ракетному удару.

Наконец, арабские канал «Аль-Маядин»без ссылок на какие-либо источники сообщил, что средства ПВО Сирии сбили три ракеты, возможно, израильские, выпущенные, в сторону авиабазы Думейр близ Дамаска. Судя по всему, ни одна из ракет не достигла цели. Телеканал отмечает, что на этом объект, предположительно, находятся российские военные.

Комментариев со стороны Минобороны России по этому поводу пока не было.