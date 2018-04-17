Пожар возник этим утром в торговом центре «Фокус» в Архангельске
Об этом сообщает областной главк МЧС. На место пожара выехали пожарно-спасательные расчеты. О пострадавших не сообщается. Специалистам удалось ликвидировать открытое горение на площади 300 квадратных метров, люди не пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Комментарии4
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luger_max_otto 17 апреля 2018 | 08:06
Хорошо хоть до открытия. Вообще же лихо начинается срок лжепрезидента.
amebix 17 апреля 2018 | 08:07
утром поди человеков в тц не было
vasya_von_smetankin 17 апреля 2018 | 08:16
Что-то торговые центры совсем расфокусничались.
Подводят Владимира Владимировича...
"Этот поезд в огне..."
alexisgross_042018 17 апреля 2018 | 08:20
ТО же крыша протекла ? Или кубики и пустые коробки самовоспламенились ? И ни кто не угорел ?