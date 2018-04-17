Пожар возник этим утром в торговом центре «Фокус» в Архангельске

Об этом сообщает областной главк МЧС. На место пожара выехали пожарно-спасательные расчеты. О пострадавших не сообщается. Специалистам удалось ликвидировать открытое горение на площади 300 квадратных метров, люди не пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.