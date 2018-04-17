Полиция пришла в палаточный лагерь в центре Еревана для встречи с лидером протестующих

Демонстранты с 13 апреля блокировали центр города, протестуя против кандидатуры Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны. Прилегающий к площади Франции проспект Баграмяна, где расположено здание парламента, блокировано силами правопорядка, стянута спецтехника, в частности, водомет и бронетехника. Ранее лидер протестующих, депутат парламента Армении Никола Пашинян призвал своих сторонников блокировать все подступы к парламенту, где сегодня должно пройти голосование по выборам премьер-министра.