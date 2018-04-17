Полиция пришла в палаточный лагерь в центре Еревана для встречи с лидером протестующих
Демонстранты с 13 апреля блокировали центр города, протестуя против кандидатуры Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны. Прилегающий к площади Франции проспект Баграмяна, где расположено здание парламента, блокировано силами правопорядка, стянута спецтехника, в частности, водомет и бронетехника. Ранее лидер протестующих, депутат парламента Армении Никола Пашинян призвал своих сторонников блокировать все подступы к парламенту, где сегодня должно пройти голосование по выборам премьер-министра.
Комментарии4
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gregor 17 апреля 2018 | 08:01
В Армении Народ ,а не население .
Народ не хочет видеть вечно незаменимого и вечно Солнцеподобного у себя в стране . Всё же чувство собственного достоинство не пустой звук , как пустой в ...одной ... очень великой стране , где нет ни дорог ,ни друзей .
midnightblues 17 апреля 2018 | 08:15
gregor: Да ладно-там разруха
Просто совок изо всех сил пытается не допустить развития Закавказья тк он тут же уйдет
luger_max_otto 17 апреля 2018 | 08:01
Для сравнения: протестующих в Волоколамске разгоняют и хватают.
timwlad71 17 апреля 2018 | 08:09
Полиция пришла в палаточный лагерь в центре Еревана для встречи с лидером протестующих
Демонстранты с 13 апреля блокировали центр города, протестуя против кандидатуры Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны. Прилегающий к площади Франции проспект Баграмяна, где расположено здание парламента, блокировано силами правопорядка, стянута спецтехника, в частности, водомет и бронетехника. Ранее лидер протестующих, депутат парламента Армении Никола Пашинян призвал своих сторонников блокировать все подступы к парламенту, где сегодня должно пройти голосование по выборам премьер-министра.
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Ну вот,западное культурное язычество вайнахов последователей Каина и Иуды опять устроили мародёрство и убийства вместо принятия религии солидарной ответственности.
Так что господа светская власть,диктатура Моисея однако не за горами.
Особенно тупым западным и кавказским культурным язычникам вайнахам ,напомнить надо о Сталинизме и Гитлеризме,которые в Библии и в Коране обозначены под именем Моисей и Муса.
Ну перед появлением Моисея всегда следуют казни Египетские,то есть социальные катастрофы.
Так что господа культурные язычники вайнахи,надобно полностью знать писание правого института Библии и Корана где писано ,что спасение в принятии религии солидарной ответственности называемое Христианством,но не в следовании пути культурного язычества вайнахов всё только для своего культурного языческого западного вайнахского брюха.
А то ведь коли все культурными язычниками станем,то диктатура Моисея с лагерями смерти будет неизбежна для особенно тупых культурных язычников Кавказских , Брюснелевских и Вашингтонских вайнахов.