Конституционный суд объявит решение по делу студентов, исчерпавших отсрочки от армии

Как сообщает пресс-служба суда, поводом к проверке конституционности положений закона «О воинской обязанности и военной службе» послужили жалоба Павла Спиридонова и запрос Бугульминского суда Татарстана. Заявители отмечают, что если совершеннолетие наступает до окончания школы, ученикам предоставляется отсрочка от армии. В то же время это лишает их возможности после получения высшего образования в бакалавриате продолжить обучение в магистратуре.

Такой порядок, по мнению заявителей, нарушает конституционные права граждан.