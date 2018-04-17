Арестован последний остававшийся на свободе фигурант дела «приморских партизан»

Суд Владивостока по ходатайству обвинения заключил под стражу на три месяца Вадима Ковтуна, передает ТАСС. Ранее присяжные вынесли обвинительный приговор в отношении пятерых подсудимых, они сочли доказанным их участие в событиях и совершение инкриминируемых преступлений. При этом все фигуранты заслуживают снисхождения. Недоказанным присяжные сочли участие подсудимых в нанесении одному из потерпевших удара ножом в сердце. Нынешний процесс начался в феврале прошлого года после того, как Верховный суд отменил оправдательный приговор и вернул дело на новое рассмотрение. Присяжные рассматривали обстоятельства убийства четырех жителей Кировского района и определили виновность в этом преступлении пяти обвиняемых.