Протечки в крыше могли стать возможной причиной короткого замыкания, вызвавшего пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»
Замыкание возникло в электропроводке на четвертом этаже, над детской игровой зоной. К такому выводу пришли специалисты исследовательского центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС. «Снег с крыши не убирался, он начал подтаивать, а вода попала на провода, которые «коротнули». Первым загорелся пластиковый плафон над детским сухим бассейном с поролоновыми кубиками. Их, в свою очередь, воспламенил горящий пластик, капавший сверху. Возгорание вполне могло иметь локальный характер, но его быстро раздула вентиляция, которую в момент пожара никто не выключил», — говорится в публикации. Отмечается, что сигнализация сработала на температуру и дым, но зона горения не была залита — после морозов промерзавший водопровод, проведенный к системе с улицы, был перекрыт. Кроме того, сигнализационные датчики также сработали впустую — оповещение о пожарной тревоге в здании включалось не автоматически, а вручную, а сидевший на кнопке охранник ее не активировал. «Нескольких минут хватило, чтобы заполнить весь этаж дымом…. По предварительным данным, часть зрителей решили прорываться через дым, но не прошли дальше дверей запасного выхода, которые были блокированы. Остальные погибли в зале», — пишет «Коммерсант». Источник газеты сообщил, что на линии, где произошло замыкание, были установлены автоматические выключатели, которые используются для защиты от подобных ЧП, однако они по какой-то причине не сработали. В результате пожара, произошедшего 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня», погибло 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Комментарии5
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ivar1964 17 апреля 2018 | 07:59
Прекрасный вывод! Виноват дождь! "А Колумб ...., а Колумб ни в чем не виноват!"
zemljanka 17 апреля 2018 | 08:00
И Бастрыкин, как профессор, объяснял в Питере студентам, что некпчественные китайские кубики быстро воспламенились..."
Соболезнование родным в их вечном горе.
zurrog_ 17 апреля 2018 | 08:04
Крыша давно уже в России потекла. Вот в чём беда.
dirizhabli 17 апреля 2018 | 08:05
Виной всему "протечка в мозгах власти", которая вместо того, чтобы заниматься реальными проблемами экономики, продолжает по-прежнему тырить из казны, прикрывая все это лозунгами о защите нашей нравственности и свобод.
goga_s 17 апреля 2018 | 08:08
ну плесканите водой себе в розетку???
Что, "пакетники" вышибло??
Вот, вот !!
хи-хи