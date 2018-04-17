В России опровергли ночной обстрел сирийского аэродрома Шайрат
Никаких ночных атак не было, сообщил «Интерфаксу» осведомленный российский источник. По его словам, «аэродром работает в плановом режиме». «Средства противовоздушной обороны, прикрывающие аэродром, этой ночью не работали», — сказал собеседник агентства. Ранее сирийские и региональные СМИ сообщили, что силы противовоздушной обороны Сирии сбили не менее девяти ракет в провинции Хомс. Сообщалось, что, по некоторым данным, атаке подвергся аэродром Шайрат, по другим данным — авиабаза T-4, которая в апреле уже подвергалась израильскому ракетному удару. Также сообщалось, что были сбиты три ракеты, запущенные по авиабазе Думейр близ Дамаска.
Комментарии3
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domtrubaiiiataji 17 апреля 2018 | 08:03
сколько в этот раз сбили ракет? 200? 500? чисто клоуны)
eternity88 17 апреля 2018 | 08:16
domtrubaiiiataji: все как всегда: во-первых, не 6-9-200, а весь боезапас натовский, во-вторых, мы все сбили одной соплей и парой плевок в казенный монитор, и в-третьих, пиндосы и мелкобританцы, как те волки, от испуга скушали друг друга.
goga_s 17 апреля 2018 | 08:06
и чего только не "...опровергало..." МО РФ !!!
и каких только МУЛЬТИКОВ оно, для этого, не показывало населению РФ !!
ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха
Да, кстати - "боезапас" !!!!! К чему это я?
Да к тому, что его требуется ПОПОЛНЯТЬ !!!!!!!