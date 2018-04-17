В России опровергли ночной обстрел сирийского аэродрома Шайрат

Никаких ночных атак не было, сообщил «Интерфаксу» осведомленный российский источник. По его словам, «аэродром работает в плановом режиме». «Средства противовоздушной обороны, прикрывающие аэродром, этой ночью не работали», — сказал собеседник агентства. Ранее сирийские и региональные СМИ сообщили, что силы противовоздушной обороны Сирии сбили не менее девяти ракет в провинции Хомс. Сообщалось, что, по некоторым данным, атаке подвергся аэродром Шайрат, по другим данным — авиабаза T-4, которая в апреле уже подвергалась израильскому ракетному удару. Также сообщалось, что были сбиты три ракеты, запущенные по авиабазе Думейр близ Дамаска.