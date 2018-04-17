Несколько десятков писем родной сестры императора Николая II торжественно передадут в дар музею Пушкина в Петербурге

«Этот архив уникален — он никому не известен, нигде не издавался и не переводился на русский язык. Его основу составляют 65 писем, написанных великой княгиней Ольгой Александровной и адресованных мадам Бризак с 1920 по 1930 годы в период эмиграции в Дании», — отметили в музее. В переписке содержится описание быта и семейных обстоятельств великой княгини, а также говорится о лицах и событиях, связанных с историей, культурой и общественно политической жизнью России. В торжественной церемонии передачи писем, как ожидается, примет участие правнучка мадам Бризак Надежда Волконская, которой и принадлежит архив.