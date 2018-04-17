В Госдуме предложили ввести обязательное распределение выпускников вузов по специальности
Такое решение может отпугнуть молодежь от поступления в российские учебные заведения, — заявил ТАСС глава Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин. Предполагается, что молодой специалист должен будет трудиться на госпредприятии столько лет, сколько провел в вузе. Если он не отработает положенный срок, появится обязанность возместить государству затраченные на обучение средства.
Комментарии15
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roman_l Роман Филиппов 17 апреля 2018 | 07:41
А еще надо убрать отсрочку от армии, чтобы сначала отслужил, и только потом в ВУЗ. Очереди выстроятся за такой манной небесной.
kapitankolbaskin 17 апреля 2018 | 07:56
roman_l: призыв в армию можно ваще лет до 70-ти сделать. Долг Родине отдать никогда не поздно...
Вон как Шойгу,во сколько в Армию пошел !!!!??? Уж после 50-ти !!! Зато сразу генералом ...И ничего служит.
opiatnovyi63 17 апреля 2018 | 08:02
kapitankolbaskin: Опять рабовладельческий строй?
vaka257 17 апреля 2018 | 07:41
Пытаются за нищенскую зарплату заставить работать специалистов с высшим образованием...
rottor 17 апреля 2018 | 07:48
vaka257: вышки мало, чтобы стать специалистом. Для этого опыт нужен.
80% выходящих из ВУЗов путинской россии - получили дипломы за деньги и просто взятки. Знаний =0.
И ладно, если инженеришко какой, а вот медики...
compare 17 апреля 2018 | 07:43
главное,чтобы у молодежи не было стимула для получения образования,вот главный посыл. не нужны образованные,нужны "правильные"...
gvzdk 17 апреля 2018 | 07:49
Если это та молодежь, которая недавно тащилась от халявного концертика тимати, то это нормально. Их ничего не отпугнет - головы нет...
agamasat 17 апреля 2018 | 07:50
Прально, - всех под кнут и в стойло! Еще не хватало, чтобы был рынок труда! Хозяину лучше знать на каком поле нужно пахать лошади.
rottor 17 апреля 2018 | 07:50
А что, млять, сейчас не так что ли?!
Если учился бесплатно - будешь отрабатывать после диплома там, куда пошлют.
Либо деньги за обучение - на бочку!
Эти инопланетяне грёбаные вообще на Землю хоть иногда спускаются??
penderezky 17 апреля 2018 | 07:54
rottor: вы когда говорите ощущение такое что вы поедите.
alexisgross_042018 17 апреля 2018 | 08:00
rottor: Ну ты и рассмешил любезный ;)) К пятому курсу из студиозусов физиков-экспериментаторов ;)) посылать практически не кого ;)) Просто бюджетников начинают чмырить с первого курса - они не выгодны ВУЗу экономически. Механизм прост как пяпка-копалка - платные перездачи, полюс несколько заумь в программах.
Вот кто из платников пойдет нейтрино ловить - только фанатик.
yur11 17 апреля 2018 | 07:52
Ну вот и крепостное право опять вводят. Россия вперёд!!!!
kapitankolbaskin 17 апреля 2018 | 07:54
чего вы возмущаетесь ? На своих детях они этот закон уже давно опробовали и утвердили его!!!
Отучилась дочурка Железняка в Лондоне 5 лет и по распределению там же и осталась !
Что ж в этом такого ?!
vla7815 17 апреля 2018 | 08:08
Потом вспомнят про шаражки, которые были при сталине. А тупорылое стадо населения страны будет продолжать голосовать за путина и едросов 76%. Эй, верные едрапутинцы, вам еще блевать не хочется от такой изни и перспективы ????? Или, хотя бы, вам не стыдно за то, как вы страну с остальным населением подставили ?????
dirizhabli 17 апреля 2018 | 08:09
После приобретения на госпредприятии необходимых навыков к мздоимству, выпускник вуза более ни к чему приспособлен не будет. Закон Северной Пальмиры.