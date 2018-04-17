В Госдуме предложили ввести обязательное распределение выпускников вузов по специальности

Такое решение может отпугнуть молодежь от поступления в российские учебные заведения, — заявил ТАСС глава Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин. Предполагается, что молодой специалист должен будет трудиться на госпредприятии столько лет, сколько провел в вузе. Если он не отработает положенный срок, появится обязанность возместить государству затраченные на обучение средства.