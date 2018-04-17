Арестован бывший директор подведомственного «Росатому» предприятия

Бывший директор «НПК «Дедал» Сергей Федяев обвиняется в хищении средств, выделенных на безопасность космодрома Восточный. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. По информации издания, вместе с Федяевым по делу проходит Сергей Марков — глава компании «Базальт-плюс», которая выступала субподрядчиком контрактов «Дедала». Поводом для возбуждения уголовного дела послужила внутриведомственная проверка, проведенная весной 2016 года в «НПК «Дедал» госкорпорацией «Росатом», в структуру которой входит данное предприятие. По результатам той проверки было заведено несколько уголовных дел по статье мошенничество в особо крупном размер в отношении неустановленных лиц, Федяева тогда отстранили от должности.