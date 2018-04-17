Z Архив новостей новости
5 3 6 288
07:32, 17 апреля 2018

Арестован бывший директор подведомственного «Росатому» предприятия

Бывший директор «НПК «Дедал» Сергей Федяев обвиняется в хищении средств, выделенных на безопасность космодрома Восточный. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. По информации издания, вместе с Федяевым по делу проходит Сергей Марков — глава компании «Базальт-плюс», которая выступала субподрядчиком контрактов «Дедала». Поводом для возбуждения уголовного дела послужила внутриведомственная проверка, проведенная весной 2016 года в «НПК «Дедал» госкорпорацией «Росатом», в структуру которой входит данное предприятие. По результатам той проверки было заведено несколько уголовных дел по статье мошенничество в особо крупном размер в отношении неустановленных лиц, Федяева тогда отстранили от должности.

Комментарии

3

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

sasass 17 апреля 2018 | 07:53

Если власть растаскивает недра Российские , то соответственно растаскивается и научно-технический потенциал России и уже на уровне директорского уровне ВПК....

sasass 17 апреля 2018 | 07:56

...растаскивается уже на уровне директорского корпуса ВПК....

ivar1964 17 апреля 2018 | 07:56

И только Рогожин, как жена Цезаря ...

Самое обсуждаемое

Блоги

Сергей Пархоменко журналист

«Когда нам понадобятся независимые издания, мы сами их создадим» Человеку так хочется опять назад во влиятельные политики, что его аж судорогой свело. Какие тут шутки: мучается человек на наших глазах, страдает, бьется…

5 151 6 61268 10.04
Kсурков, власть, сми, мнения
Блоги

Посол России в США А.Антонов: «Вся ответственность – на Вашингтоне, Лондоне и Париже» Реализуется заранее запланированный сценарий. Нам опять грозят. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий…

5 315 6 22993 14.04
Kсирия, политика, сша, общество, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

По рублю шарахнуло. Где ответочка? Если курс рубля и дальше снизится, ниже 67-70, то вот тут можно ожидать рост турпотока на курорты Краснодарского края и Крыма…

5 216 6 97165 10.04
Kтуризм, экономика, финансы, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2915280

5 156 6 11624 13.04
#слушать 01:44:55 8читать ;смотреть $скачать 24.0 МБ
Блоги

Борис Жуйков: Полоний и «Новичок»: провокация или попытки скрытого убийства? Совершенно непонятно, зачем это надо было делать. Для провокации это не самое лучшее вещество…

5 95 6 36419 10.04
Kвеликобритания, рф, конфликты, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…

5 323 6 31306 14.04
Kсирия, война, сша, общество, политика, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

Иду на выборы Считаю варварской политику мэра Собянина и партии «Единая Россия» в отношении нашей столицы. Хочу изменить эту систему и развернуть город лицом к людям…

5 128 6 13381 11.04
8читать ;смотреть
Kмосква, мэр, политика, выборы, видео, мнения
Блоги

Дональд Трамп о ракетном ударе по Сирии: Может быть, очень скоро или совсем не скоро! Президент США заявил в «Твиттере», что никогда не говорил о сроках нанесения удара…

5 176 6 19274 12.04
Kсирия, сша, рф, конфликты, трамп, события
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Первым праймериз предложил именно я Илья Яшин имеет на это полное право – но при этом еще два месяца назад публично обещал, что не пойдет на выборы против меня. Я искренне считал, что мы находимся в партнерских отношениях…

5 65 6 7437 11.04
Kполитика, общество, власть, навальный, яшин, мнения
Блоги

Владимир Путин: Россия самым серьёзным образом осуждает нападение на Сирию Вновь, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу «Шайрат», в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения…

5 663 6 78115 14.04
Kрф, сирия, события
Интервью Разворот

Александр Гольц гость: Александр Гольц военный обозреватель (по телефону)

Россия vs США. Как будет развиваться конфликт в Сирии? Мы должны молиться, что американцы выберут вегетарианский, я бы сказал, сценарий, который был выбран в прошлом году: заранее предупредить Россию, чтобы она убрала военнослужащих, потом ударить по одиночной цели…

5 49 6 32537 10.04
#слушать 14:11 8читать ;смотреть $скачать 3.2 МБ
Kсирия, видео
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Это настоящий геноцид мусульман США пытаются создать однополярный мир на крови миллионов невинных людей, подчинить себе весь мир. Этого мы не можем позволить…

5 107 6 14265 14.04
Kсша, сирия, политика, мнения
Блоги

Эксперты ОЗХО подтвердили, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом Доклад (англ.)...

5 181 6 24534 12.04
Блоги

Игорь Николаев экономист

Санкции на спрос Самые серьезные проблемы для российской экономики еще впереди…

5 317 6 161447 10.04
Kэкономика, рф, финансы, политика, санкции, мнения
Блоги

ФСБ получила «ключи шифрования» Telegram Шутливое послание, якобы от лица основателя мессенджера, выложил у себя в телеграм-канале адвокат Павел Чиков…

5 131 6 63957 10.04
Kполитика, общество, интернет, юмор, события
Блоги

Законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США…» «Исчерпание исключительного права на товарные знаки… правообладателями которых являются граждане США»...

5 236 6 34927 13.04

Популярное за неделю

Новости

Сирийские средства ПВО отразили два ракетных удара по военным аэродромам Шайрат и Думейр По информации новостного портала «Аль-Масдар», авиабазы атаковали ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана

5 14 6 5274
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Российские генералы при упоминании об Асаде стыдливо отводят глаза: «не досмотрели: отвернешься, а он, гаденыш, уже куда-нибудь ядовитые газы пускает». Вот завели гадкого дружка, у которого недержание ядовитых газов…

5 120 6 195665 11.04
#слушать 49:15 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kполитика, государство, общество, сетевизор, передачи, видео
Голосование
Кто ваш кандидат в мэры Москвы?
5 68 6 48792 12.04
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Нам объявлена война. С кем Вы, Владимир Владимирович? У большинства россиян назрел большой вопрос — почему если у нас есть такая мощь, ракеты на ядерной тяге, уникальное оружие, почему нас никто не боится и пинает, как только может?..

5 772 6 263935 11.04
Kполитика, рф, власть, путин, общество, экономика, финансы, события
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ «Если в Минобороны сидят идиоты» «Если в Минобороны сидят идиоты» Эксперты оценивают вероятность большой войны из-за Сирии…

5 261 6 214008 12.04
8читать ;смотреть
Kсирия, сша, рф, политика, конфликты, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6897834
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3411112

Сегодня в эфире