Более 800 тысяч IP-адресов компании Amazon были заблокированы в России из-за Telegram

Мессенджер перешел на подсеть американской компании в попытке обойти запрет Роскомнадзора. Бан Роскомнадзора, по некоторым оценкам, может затронуть до двух миллионов IP-адресов, принадлежащих компании Amazon. Они были использованы Telegram для обхода блокировки мессенджера. И на первых порах детищу Павла Дурова это действительно удалось. Несмотря на начатую накануне утром блокировку сервиса, во второй половине дня для многих пользователей приложение оставалось доступно и без дополнительных ухищрений в виде VPN или прокси-серверов. Однако в ответ последовало еще более масштабное закрытие интернет-адресов на территории России. При чем противостояние Роскомнадзора и Telegram частично могло затонуть и совершенно посторонние организации. Как сказал «Эху Москвы» IT-консультант Владислав Здольников, на тех же самых IP могут располагаться сервисы банков, магазинов и прочих коммерческих компаний, работа которых будет заблокирована «заодно» с Telegram. По некоторым данным, в реестр для блокировки могли также попасть миллионы IP-адресов подсети Google.