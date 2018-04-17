Запрет на сделки с компанией «Русал» для американских организаций сегодня вступает в силу
Основные причины финансового обвала «Русала» — это введение санкций и продажа акционерами бумаг компании. Об этом телеканалу РБК рассказал трейдер инвестиционной компании «Русс-Инвест» Степан Сумин. Он добавил, что геополитическая проблема вокруг Сирии негативно влияет на фондовые рынки во многих странах мира.
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