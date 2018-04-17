Трамп отложил введение новых санкций против России

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на нескольких людей, знакомых с ситуацией. Ранее о намерении ввести ограничения уже 16 апреля говорила постпред США в ООН Никки Хейли. По данным издания, в воскресенье вечером Трамп встретился со своими советниками по нацбезопасности и выразил недовольство тем, что информация о новых санкциях стала достоянием гласности. Он объяснил, что намерен притормозить введение новых ограничений, поскольку сам еще недостаточно их изучил. Собеседники WP в администрации полагают, что «Трамп вряд ли одобрит новые санкции ... до тех пор, пока для этого не появится подходящий повод».

В связи с этим в окружении президента США решили дистанцироваться от заявления Хейли. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс ограничилась заявлением, что «в администрации изучают возможность новых санкций в ближайшем будущем», не назвав при этом конкретных сроков. Собеседник The Washington Post в Белом доме при этом признал, что заявление постпреда США в ООН было ее личной инициативой.